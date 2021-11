「大奥」(白泉社)、「きのう何食べた」(講談社)などの作品で知られる、よしながふみの人気漫画「西洋骨董洋菓子店」(新書館)を、タイで実写ドラマ化した『Baker Boys』が、動画配信サービス「U-NEXT」で今月上旬より日本語字幕付きで見放題配信(日本初・独占配信)される。

原作は、洋菓子店「アンティーク」を舞台に巻き起こる人間模様を描いており、これまでも日本国内でドラマ化、アニメ化され、韓国でも実写映画化されるなど多彩な展開が行われ、人気を博してきた。

『Baker Boys』は、11月24日にタイ本国で放送開始されたばかり。橘圭一郎にあたるPoon役を『Friend Zone』で主演を務めたLee、小野裕介にあたるWeir役を人気タイBL『SOTUS/ソータス』のSingto、神田エイジにあたるKrating役を『My Dear Loser』のPluem、小早川千影にあたるPooh役を『Manner of Death』に出演するFoeiがそれぞれ演じる。4人それぞれの関係性と恋愛観が見どころだ。

(C)GMM TV Co., Ltd., All rights reserved

”Based on the comic series Western antique cake shop By SHINSHOKAN Co., Ltd. Wings Comics. Written by Fumi Yoshinaga”

