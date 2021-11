WACK版“選抜総選挙”速報結果を発表した柏木由紀 (C)ORICON NewS inc.

AKB48・柏木由紀が11月30日、東京・渋谷周辺で行われた『柏木由紀なりのWACK』の発売記念イベントに登場。BiSHらWACK所属の7グループとのコラボシングルを7作同時リリースするプロジェクトに参加している柏木は、WACK版の“選抜総選挙”といえる投票企画『VOTE!! WACK SELECT 7』の速報結果を発表した。

『VOTE!! WACK SELECT 7』の上位7人は柏木がプロデュースによる新グループに加入できる。速報は11月29日午前10時から翌30日午後6時までの集計結果で、速報1位は568票を獲得したPARADISESの月ノウサギとなった。速報1位には“ごほうび”があるそうで、速報発表に同席した渡辺淳之介氏は「何にしようかな」と腹案をめぐらせていた。

また、28位になったNOW EMPiREと、14位となったMAYU EMPiREは不安を口にしたが、柏木は「速報は下のほうが絶対に有利なので。頑張んなきゃとファンの方が思ってくださるので」と“選挙の先輩”として金言。「これを毎年やっていたんですか?」と驚かれると、柏木は「最後の方は辞退ましたけど。嫌すぎて…」と返して笑わせていた。

■柏木由紀が発表した『VOTE!! WACK SELECT 7』速報結果

1位:月ノウサギ(PARADISES)【568票】

2位:ヤママチミキ(GO TO THE BEDS)【500票】

3位:ユメノユア(GO TO THE BEDS)【319票】

4位:ユメカ・ナウカナ?(ASP)【271票】

5位:テラシマユウカ(PARADISES)【206票】

6位:ココ・パーティン・ココ(GO TO THE BEDS)【158票】

7位:モモコグミカンパニー(BiSH)【157票】

8位:キャ・ノン(PARADISES)【139票】

9位:アイナ・ジ・エンド(BiSH)【127票】

9位:ネオ・トゥリーズ(BiS)【127票】

11位:アイカ・ザ・スパイ(豆柴の大群)【117票】

12位:MAHO EMPiRE(EMPiRE)【116票】

13位:キャン・GP・マイカ(GO TO THE BEDS)【112票】

14位:MAYU EMPiRE(EMPiRE)【102票】

15位:セントチヒロ・チッチ(BiSH)【98票】

16位:ミユキエンジェル(豆柴の大群)【88票】

17位:チャントモンキー(BiS)【86票】

18位:チャンベイビー(GO TO THE BEDS)【78票】

19位:ユイ・ガ・ドクソン(GO TO THE BEDS)【76票】

19位:ナ前ナ以(ASP)【76票】

21位:アユニ・D(BiSH)【73票】

21位:キラ・メイ(PARADISES)【73票】

23位:ナオ・オブ・ナオ(豆柴の大群)【65票】

24位:MiDORiKO EMPiRE(EMPiRE)【63票】

25位:モグ・ライアン(ASP)【62票】

26位:リンリン(BiSH)【58票】

27位:トギー(BiS)【57票】

28位:NOW EMPiRE(EMPiRE)【55票】

29位:MiKiNA EMPiRE(EMPiRE)【45票】

29位:イトー・ムセンシティ部(BiS)【45票】

31位:カエデフェニックス(豆柴の大群)【39票】

32位:ハシヤスメ・アツコ(BiSH)【38票】

32位:ハナエモンスター(豆柴の大群)【38票】

34位:YU-Ki EMPiRE(EMPiRE)【35票】

