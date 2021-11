『BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE- LA』より BIGHIT MUSIC

韓国の男性7人組グループ・BTSが、米ロサンゼルスのSoFiスタジアムで「BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE - LA」ツアーのコンサートを27~28日に開催。2日間の公演で、10万6千人以上のファンを魅了した。

今回のコンサートは、2019年にソウルで行った『2019 BTS WORLD TOUR 'LOVE YOURSELF: SPEAK YOURSELF' [THE FINAL]』以来約2年ぶりの有観客公演で、公演開始前から全世界の注目が集まった。

コンサートは、華やかなセットと強烈なパフォーマンスで注目を集めた「ON」のステージでスタート。「FIRE」「DOPE」「DNA」「Black Swan」「Blood Sweat & Tears」「Life Goes On」「Dynamite」「IDOL」「Butter」「Permission to Dance」など24曲を熱唱した。先月24日に開かれたオンラインコンサートでは見られなかった「We are Bulletproof: the Eternal」「I'm Fine」が追加されるなど盛り上がりを見せた。

28日の公演では「Butter」のリミックスバージョンのフィーチャリングに参加したメーガン・ザ・スタリオンがサプライズゲストとして登場した。メンバーはメーガン・ザ・スタリオンと一緒にステージを披露し、公演の雰囲気を最高潮に盛り上げ、客席では数万人のファンがBTSのペンライト「ARMY BOMB」を振りながら歌い、ステージを堪能した。

BTSは2日目の公演を終え、「皆さんにこうしてまたお会いできた。 昨日(27日)もまるで夢のような時間だったし、今もそうだ。 やっと僕らが、そしてこの歌が本来の姿を取り戻したような気がする。 ARMYの歓声、熱気、本当に見ているものを全てものすごく感じている。 今日、夢でもう一度コンサートをしよう」と胸いっぱいに感想を語った。

今回の公演では、スクリーンを通じてリアルタイムで公演を視聴できる「LIVE PLAY in LA」イベントも用意された。世界中のファンはロサンゼルスにある専門公演場「YouTube Theater」に設置された大型スクリーンでコンサートを観覧し、感激の瞬間を共にした。

今回の『BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE-LA』では新記録も樹立。SoFiスタジアム史上初めて4回公演をすべて完売させ、SoFiスタジアムで開催された単独バンドやアーティストによる公演の中でチケットの最多販売量を記録したと、スタジアム側が発表した。

BTSは12月1・2日にSoFiスタジアムで『BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE - LA』公演を行う。ラスト公演(2日)は、ファンコマースプラットフォームWeverseショップで利用券を購入すると、生中継のリンクを通して視聴できる。

関連キーワード 音楽