9人組女性グループ・NiziU(ニジュー)の1stアルバム『U』(ユー)が、初週17.9万枚を売り上げ、11月30日発表の最新「オリコン週間アルバムランキング」で初登場1位を獲得した。

1stアルバムでの1位獲得は、女性アーティストで今年度3組目【※1】【※2】。なお、1stアルバムでの初週10万枚超えは、女性アーティストでは2020/11/2付のIZ*ONE『Twelve』【※3】以来1年1ヶ月ぶり、今年度では初。

この記録に、リーダーのMAKOは「NiziUにとってすごく大切な記念すべき初のアルバムを、こんなにもたくさんの方々に聴いていただけていることにびっくりしましたし、とっても嬉しいです。本当にありがとうございます」と喜びのコメント。また「まもなく私たちNiziUはデビュー1周年を迎えます。これからも、NiziUの応援よろしくお願いします。みなさんが注いでくださった愛情をそれ以上にして必ずお返ししていきますね」と、今後の抱負を述べた。

オーディションプロジェクト「Nizi Project」から誕生したNiziUは、女性アーティスト初の「オリコン週間デジタルランキング」3部門同時1位(2020/7/13付)【※4】を果たしたデジタル・ミニアルバム『Make you happy』でプレデビュー。本作には、そんなプレデビュー曲「Make you happy」から、「オリコン週間シングルランキング」で1位を獲得した「Step and a step」「Take a picture」「Poppin’ Shakin’」【※5】など、話題曲が多数収録されている。J.Y. Parkが作詞作曲を手掛けたリード曲「Chopstick」は、「お箸」のように支え合える相手がいることでより幸せを感じられるという意味が込められており、“おはしダンス”も印象的な一曲。

なおNiziUは、今年12月31日放送の『第72回NHK紅白歌合戦』に2年連続、2回目の出場が決定している。

■NiziU・MAKOのコメント全文

私たちNiziUの1st Album『U』が“オリコン週間アルバムランキング”で1位を獲得したと聞きました!! タイトルである『U』は、「NiziU」の“U”、そしてファンの方々「WithU」の“U”に由来していて、すべての“U”=「あなた」へ向けたメッセージをたくさん詰め込めた作品です。NiziUにとってすごく大切な記念すべき初のアルバムを、こんなにもたくさんの方々に聴いていただけていることにびっくりしましたし、とっても嬉しいです!! 本当にありがとうございます!!

まもなく私たちNiziUはデビュー1周年を迎えます。これからも、NiziUの応援よろしくお願いします。みなさんが注いでくださった愛情をそれ以上にして必ずお返ししていきますね!!

【※1】今年度は、2020/12/28付からスタート

【※2】今年度、女性アーティストで1stアルバム1位を獲得した作品:4/19付の≠ME『超特急 ≠ME行き』、5/24付の=LOVE『全部、内緒』

【※3】日本1stアルバム

【※4】「週間デジタルシングル(単曲)ランキング」「週間デジタルアルバムランキング」「週間ストリーミングランキング」の3部門

【※5】「Step and a step」は2020/12/14付、2021/1/11付、「Take a picture/Poppin’ Shakin’」(両A面シングル)は2021/4/19付で1位獲得

<クレジット:オリコン調べ(12/6付:集計期間:11月22日〜11月28日)>

関連キーワード 音楽