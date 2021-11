6人組バンド・UVERworldが12月22日にリリースする、通算11枚目となるオリジナルフルアルバムのタイトルが『30』(読み:サーティー)に決定した。併せて収録曲、アートワークも発表された。

現段階でタイトルに込められた想いなどは語られていないが、現在放送中の俳優・綾野剛が主演するカンテレ・フジテレビ系“月10”ドラマ『アバランチ』の主題歌となっている「EN」「AVALANCHE」をはじめ、山田孝之とコラボした「来鳥江」や青山テルマとコラボした「SOUL」など13曲を収録する。

初回生産限定盤特典として、TYPE-Aには昨年9月にバンド初の野外単独ライブとして東京・海の森水上競技場で行われた配信ライブの模様を完全収録。TYPE-Bには2012年公開のドキュメンタリー映画『THE SONG』をはじめ、UVERworldのミュージックビデオ(MV)なども手掛ける中村哲平が、UVERworldの楽曲に着想を得て制作したオリジナルショートドラマ『シャガガ』全7話を収録、それぞれに三方背ケースと写真集が付属する。

また、きょう29日午後11時にはドラマ『アバランチ』の映像を使用した「EN」のスペシャルムービーをYouTubeにて公開する。

■収録曲

1. EN

2. One stroke for freedom

3. えくぼ

4. OUR ALWAYS

5. AVALANCHE

6. THUG LIFE

7. SOUL (feat.青山テルマ & 愛笑む)

8. 来鳥江 (feat.山田孝之 & 愛笑む)

9. NAMELY

10. イーティー

11. AS ONE

12. HOURGLASS

13. NEVER ENDING WORLD

