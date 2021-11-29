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ＮＢＡ、ウィザーズは１３勝７敗　ラプターズは９勝１２敗

2021年11月29日 17時36分 (11月29日 18時24分更新)
　マーベリックス戦でドリブルするウィザーズのビール＝ダラス（ＮＢＡＥ提供・ゲッティ＝共同）

　マーベリックス戦でドリブルするウィザーズのビール＝ダラス（ＮＢＡＥ提供・ゲッティ＝共同）

　【ニューヨーク共同】米プロバスケットボールＮＢＡは２８日に第６週が終了し、東カンファレンスで八村塁のウィザーズはヒートとともに１３勝７敗で、１４勝６敗の首位ネッツを追う。渡辺雄太のラプターズは９勝１２敗。渡辺は今季本拠地での初出場を果たした。
　西カンファレンスはウォリアーズが１８勝２敗でトップ。１６連勝のサンズが１７勝３敗で続く。

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