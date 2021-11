AI (C)ORICON NewS inc.

歌手のAIが29日、自身のインスタグラムを更新。両親の顔出しショットを公開した。

「ハッピーハッピーアニバーサリー love u mama n dada」と両親の結婚記念日を祝福したAIは、1枚の写真をアップ。タキシード姿の実父とウエディングドレス姿の実母が寄り添う結婚当時の記念写真など、7枚の写真がコラージュされている。

母・バーバラ植村さんも自身のインスタで「HAPPY HAPPY 41st WEDDING ANNIVERSARY THANKFUL FOR OUR AMAZING WONDERFUL FAMILY AND LIFE !!!」とメッセージ。これらの投稿にファンからは「素敵なfamily」「バーバラさん、お茶目で凄く可愛い」「ダダさんママさんの41回目の結婚記念日おめでとうございます 最高の夫婦ですね」「ママが可愛すぎる」などの声が寄せられている。

