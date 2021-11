68組のアーティストのライブ映像を一気に配信する『YouTube Music Weekend vol.4』開催

YouTubeで12月3日〜5日の3日間、68組のアーティストのライブ映像を一気に配信する『YouTube Music Weekend vol.4』を開催することが決定し、RADWIMPS、乃木坂46、ONE OK ROCKが各日程のヘッドライナーを飾ることが明らかになった。

本プログラムのために新しく収録したライブ映像や、YouTube上で初公開される過去のライブ映像(一部ライブ配信を含む)を毎日プレミア公開するイベントの第4弾。これからの活躍が期待されるアーティストや、人気VTuberなど、幅広いジャンルとキャリアのアーティストが参加する。

ヘッドライナーは、12月3日はRADWIMPS、4日は乃木坂46、5日はONE OK ROCKに決定。また、4日に参加するYOASOBIは、同日に日本武道館で行う自身初の有観客ライブ『NICE TO MEET YOU』の会場から中継で登場し、特別に1曲を生披露することが決まった。

各日オープニングは、人気YouTubeクリエイターのばんばんざいがパフォーマンスする。

■12月3日(金)参加アーティスト(配信順)

・ばんばんざい

・Ezoshika Gourmet Club

・the engy

・TENDRE

・VivaOla

・さいとうもか

・ベリーグッドマン

・go!go!vanillas

・tricot

・上坂すみれ

・C&K

・ナオト・インティライミ

・スキマスイッチ

・空音

・クリープハイプ

・Nulbarich

・Uru

・RADWIMPS

■12月4日(土)参加アーティスト(配信順)

・ばんばんざい

・@onefive

・澤田空海理

・miu

・TAEYO

・asmi

・4s4ki

・こはならむ

・BALLISTIK BOYZ from EXILE

・eill

・Saucy Dog

・FANTASTICS from EXILE TRIBE

・ONE N’ ONLY

・FAKY

・阿部真央

・YOASOBI

・浜崎あゆみ

・GENERATIONS from EXILE TRIBE

・岡崎体育

・乃木坂46

■12月5日(日)参加アーティスト(配信順)

・ばんばんざい

・RiL

・w.o.d.

・松本千夏

・Wez Atlas

・Kroi

・(sic)boy

・れん

・小林弘

・にしな

・MACO

・majiko

・絢香

・フレデリック

・ビッケブランカ

・indigo la End

・Superfly

・中村佳穂

・SUPER BEAVER

・ONE OK ROCK

