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【速報】外国人入国を３０日から全面禁止と首相

2021年11月29日 13時26分 (11月29日 13時50分更新)
　岸田文雄首相は２９日、新型コロナウイルスの新たな変異株「オミクロン株」を巡る水際対策について「外国人の入国を３０日から全世界を対象に禁止する」と官邸で記者団に述べた。オミクロン株の情報がある程度明らかになるまでの臨時措置だと説明した。
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