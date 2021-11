オフラインコンサート『BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE-LA』を開催したBTS (C)BIGHIT MUSIC

韓国の7人組グループ・BTSが、27・28日の両日、アメリカ・ロサンゼルスのSoFiスタジアムでオフラインコンサート『BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE-LA』を開催した。有観客でのコンサートは2019年にソウルで行われた「'2019 BTS WORLD TOUR 'LOVE YOURSELF: SPEAK YOURSELF' [THE FINAL]」以来2年ぶりとなった。

先月24日にオンラインでスタートした新しいツアーシリーズのタイトル『BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE』は、BTSの楽曲「Permission to Dance」のメッセージのように、「どこにいても誰でも一緒に踊ることが許された」という喜びを込めたお祭り。ファンが長い間待っていた対面コンサートとあり、予約販売開始と同時に全席売り切れとなり、全世界の熱い関心を証明した。

前回のツアーシリーズより一層アップグレードしたステージセットと構成、そしてBTSならではの華麗なパフォーマンスが調和し、見どころ満載。オンラインコンサートでは見られなかったステージとともに、一部のセットリストに変化を加え、多様なパフォーマンスを披露した。

今回の公演ではスクリーンを通じてリアルタイムでコンサートを視聴できる「LIVE PLAY in LA」イベントも用意。観客はロサンゼルスにある専門公演場「YouTubeTheater」に設置された大型スクリーンでコンサートを観覧することができ、ここでも応援棒のアミボムをつなげて臨場感を満喫することができる。

12月2日に行われる最終公演は、Weverseショップで利用券を購入後、提供された生中継のリンクを通じて視聴することができる。

