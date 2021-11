Koki,(C)ORICON NewS inc.

モデルで女優のKoki,(18)が28日までに自身のインスタグラムを更新し、まばゆい肩出しショットを披露した。

髪をオールバックに整え、純白のストラップレスドレス姿で、洗練されたデコルテラインがあらわに。ネックレス、腕時計、ブレスレット、指輪などのジュエリーが光っている。

Koki,は「Thank you to the fantastic team」(すばらしいチームに感謝します)と、ラグジュアリーブランド『ブルガリ』(@bulgari)にメッセージ。2018年から同ブランドのアンバサダーを務めており、カメラマンやメイクアップアーティスト、スタイリストらスタッフへ感謝をこめている。

美しいKoki,の姿に、ファンからは「いいね!」が殺到している。

関連キーワード エンタメ総合