すみれ (C)ORICON NewS inc.

かねてより交際していた男性と結婚したことを報告したモデル・女優のすみれ(31)が27日、自身のインスタグラムを更新し、続々と届く祝福に感謝した。

すみれは「皆さま、たくさんの愛のこもったお祝いメッセージを本当にありがとうございます Thank you all so much for the heartfelt comments and messages」と伝え「明日9:00am~、私がMCを務めるTOKYO FMの番組で、結婚やBABY誕生にあたってのお話をさせていただきます 私のbest friendもスペシャルで出演してくれました ぜひ聴いてくださいね」と告知した。

すみれは今月25日に、新郎との2ショット写真とともに「いつも応援してくださっている大切な皆さまへ」として、「今まだ世界がこのように困難な状況において、私事で大変恐縮ではございますが、この度、かねてよりお付き合いをしていた方と結婚いたしましたことをご報告させていただきます」と発表。「今、そのかけがえのない大好きな彼との間に新しい命も授かり、とても幸せな毎日です」と妊娠も発表した。

続けて「どんな時も、優しさとユーモアで、私を心から笑顔にしてくれる素敵な彼となら、私らしく、これからさらにhappyで、愛があふれるfamilyをつくっていけると信じています」と確信をつづるとともに「皆さまからいただく思いやりや温かさに感謝して、二人でより一層成長していきたいと思っておりますので、どうぞこれからもあたたかく見守っていただければ幸いです」と呼びかけた。

関連キーワード エンタメ総合