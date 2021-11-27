ヤクルト日本一へ高梨初先発 オリックスは山本【日本シリーズスタメン】
2021年11月27日 17時30分
◇２７日 日本シリーズ第６戦 オリックス―ヤクルト（ほっともっとフィールド神戸）
両チームのスターティングメンバーが発表され、後がないオリックスは中嶋聡監督（５２）が第５戦の勝利監督インタビューで“予告”した通りに山本由伸投手（２３）が先発。スティーブン・モヤ外野手（３０）が「６番・指名打者」でスタメン入りした。
２０年ぶり日本一へあと１勝のヤクルトは、今季４勝１敗の右腕、高梨裕稔投手（３０）がシリーズ初先発。打線はドミンゴ・サンタナ外野手（２９）が「５番・指名打者」に、宮本丈外野手（２６）が「８番・右翼」に入り、第１戦と同じ並びとなった。
【ヤクルト】
１番・中・塩見
２番・左・青木
３番・二・山田
４番・三・村上
５番・指・サンタナ
６番・捕・中村
７番・一・オスナ
８番・右・宮本
９番・遊・西浦
投・高梨
【オリックス】
１番・中・福田
２番・三・宗
３番・左・吉田正
４番・右・杉本
５番・一・Ｔ―岡田
６番・指・モヤ
７番・遊・紅林
８番・捕・若月
９番・二・太田
投・山本
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