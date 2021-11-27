ヤクルト村上

◇２７日 日本シリーズ第６戦 オリックス―ヤクルト（ほっともっとフィールド神戸）

両チームのスターティングメンバーが発表され、後がないオリックスは中嶋聡監督（５２）が第５戦の勝利監督インタビューで“予告”した通りに山本由伸投手（２３）が先発。スティーブン・モヤ外野手（３０）が「６番・指名打者」でスタメン入りした。

２０年ぶり日本一へあと１勝のヤクルトは、今季４勝１敗の右腕、高梨裕稔投手（３０）がシリーズ初先発。打線はドミンゴ・サンタナ外野手（２９）が「５番・指名打者」に、宮本丈外野手（２６）が「８番・右翼」に入り、第１戦と同じ並びとなった。

【ヤクルト】

１番・中・塩見

２番・左・青木

３番・二・山田

４番・三・村上

５番・指・サンタナ

６番・捕・中村

７番・一・オスナ

８番・右・宮本

９番・遊・西浦

投・高梨

【オリックス】

１番・中・福田

２番・三・宗

３番・左・吉田正

４番・右・杉本

５番・一・Ｔ―岡田

６番・指・モヤ

７番・遊・紅林

８番・捕・若月

９番・二・太田

投・山本