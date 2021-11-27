【J1名古屋スタメン】柿谷曜一朗がFW、引退表明したC大阪・大久保嘉人のホーム最終戦で大先輩へはなむけのゴールを
2021年11月27日 12時37分
◇27日 J1第37節 名古屋―C大阪（ヨドコウ桜スタジアム）
名古屋グランパスは27日、C大阪戦に臨む。試合前にメンバーが発表され、昨季までC大阪に在籍した柿谷曜一朗（31）が先発入り。一方のC大阪は、今季限りでの現役引退を表明しているFW大久保嘉人（39）が先発。柿谷が、プロ入り前から背中を追い続けてきた大先輩・大久保のホーム最終戦で、はなむけのゴールを狙う。
グランパスは3位の神戸と勝ち点差「5」の4位。3位浮上には、この日の勝利が最低条件。今季4度目の対戦となったC大阪を下し、来季のアジア・チャンピオンズリーグ（ACL）出場権獲得へ望みをつなぎたい。
両チームの先発は次の通り
【名古屋グランパス】
GKランゲラック
DF中谷 進之介
DF宮原 和也
DF木本 恭生
DF金眠泰
DF吉田 豊
MF稲垣 祥
FW柿谷 曜一朗
FW相馬 勇紀
FW前田 直輝
FWシュビルツォク
【セレッソ大阪】
GK金鎮鉉
DF松田 陸
DF丸橋 祐介
DF瀬古 歩夢
DF西尾 隆矢
MF藤田 直之
MF清武 弘嗣
MF坂元 達裕
MF奥埜 博亮
FW大久保 嘉人
FW山田 寛人
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