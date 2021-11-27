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【J1名古屋スタメン】柿谷曜一朗がFW、引退表明したC大阪・大久保嘉人のホーム最終戦で大先輩へはなむけのゴールを

2021年11月27日 12時37分

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柿谷曜一朗

柿谷曜一朗

◇27日　J1第37節　名古屋―C大阪（ヨドコウ桜スタジアム）
　名古屋グランパスは27日、C大阪戦に臨む。試合前にメンバーが発表され、昨季までC大阪に在籍した柿谷曜一朗（31）が先発入り。一方のC大阪は、今季限りでの現役引退を表明しているFW大久保嘉人（39）が先発。柿谷が、プロ入り前から背中を追い続けてきた大先輩・大久保のホーム最終戦で、はなむけのゴールを狙う。
　グランパスは3位の神戸と勝ち点差「5」の4位。3位浮上には、この日の勝利が最低条件。今季4度目の対戦となったC大阪を下し、来季のアジア・チャンピオンズリーグ（ACL）出場権獲得へ望みをつなぎたい。
　両チームの先発は次の通り
　【名古屋グランパス】
GKランゲラック
DF中谷　進之介
DF宮原　和也
DF木本　恭生
DF金眠泰
DF吉田　豊
MF稲垣　祥
FW柿谷　曜一朗
FW相馬　勇紀
FW前田　直輝
FWシュビルツォク
　【セレッソ大阪】
GK金鎮鉉
DF松田　陸
DF丸橋　祐介
DF瀬古　歩夢
DF西尾　隆矢
MF藤田　直之
MF清武　弘嗣
MF坂元　達裕
MF奥埜　博亮
FW大久保　嘉人
FW山田　寛人
【合わせて読みたい】
◆けがから復活途上の丸山 小学校へのオンライン訪問で夢への姿勢説いた
◆今季４度目のC大阪戦　フィッカデンティ監督が攻撃面に手応え
◆柿谷がゴールも大久保が着たユニホームもゲット宣言

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