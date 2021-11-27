柿谷曜一朗

◇27日 J1第37節 名古屋―C大阪（ヨドコウ桜スタジアム）

名古屋グランパスは27日、C大阪戦に臨む。試合前にメンバーが発表され、昨季までC大阪に在籍した柿谷曜一朗（31）が先発入り。一方のC大阪は、今季限りでの現役引退を表明しているFW大久保嘉人（39）が先発。柿谷が、プロ入り前から背中を追い続けてきた大先輩・大久保のホーム最終戦で、はなむけのゴールを狙う。

グランパスは3位の神戸と勝ち点差「5」の4位。3位浮上には、この日の勝利が最低条件。今季4度目の対戦となったC大阪を下し、来季のアジア・チャンピオンズリーグ（ACL）出場権獲得へ望みをつなぎたい。

両チームの先発は次の通り

【名古屋グランパス】

GKランゲラック

DF中谷 進之介

DF宮原 和也

DF木本 恭生

DF金眠泰

DF吉田 豊

MF稲垣 祥

FW柿谷 曜一朗

FW相馬 勇紀

FW前田 直輝

FWシュビルツォク

【セレッソ大阪】

GK金鎮鉉

DF松田 陸

DF丸橋 祐介

DF瀬古 歩夢

DF西尾 隆矢

MF藤田 直之

MF清武 弘嗣

MF坂元 達裕

MF奥埜 博亮

FW大久保 嘉人

FW山田 寛人