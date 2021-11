福岡を拠点とするアイドルグループ・HKT48が劇場デビュー10周年を迎えた26日、西日本シティ銀行 HKT48劇場で『HKT48劇場10周年記念特別公演』を開催し、前期(2011年~2015年)の楽曲を中心に50曲を披露した。12月1日発売の2ndアルバムのリード曲で矢吹奈子がセンターを務める「突然Do love me!」も初披露。約3年ぶりとなる6期生オーディションの開催も発表された。

メンバー48人総出演の10周年記念特別公演は2日間にわたって行われ、26日公演は「前期」(2011年~2015年)、27日公演は「後期」(2016年~2021年)の公演・シングル楽曲を披露する。

10年前のこの日、1期生がHKT48劇場のこけら落とし公演でオープニングを飾った楽曲「僕らの風」で幕開け。現役1期生の松岡菜摘、今田美奈、熊沢世莉奈、下野由貴、村重杏奈、本村碧唯で歌った。

持ち歌のみならず、2014年に開催した初の九州ツアーで披露したモーニング娘。の「ザ☆ピ~ス」など前期を彩った楽曲を次々と歌い、同年に『NHK紅白歌合戦』に出場した際、「メロンジュース」で見せた早着替えにも挑戦した。

公演終盤には、SKE48へ移籍した2期生の谷真理佳が「草原の奇跡」で、AKB48へ移籍した1期生の中西智代梨が「10年桜」で同期メンバーとともにサプライズ登場。思い出の楽曲を歌い上げた。

チームKIVキャプテンの本村碧唯は「智代梨も谷も来てくれたり、スタッフさんが一生懸命に力を合わせて頑張ってくれたり、ファンの皆さんがずっとこうやって愛してくださるおかげで、私たちは10周年を迎えることができたなと今日改めて実感しました。これからもHKTらしく、楽しく、元気にどんどん進んでいけたら」と笑顔をみせ、劇場は拍手に包まれた。

アンコールでは、矢吹奈子がセンターを務める新曲「突然Do love me!」を初披露。矢吹は「10周年という節目に、こうやってまたアルバムを出すことができて本当にうれしく思っています。発売まであと5日なので、皆さんと一緒に盛り上げていけたら」と意気込んだ。

そして、約3年ぶりとなる『HKT48第6期生オーディション』の開催をサプライズ発表。5期生の石橋颯は「颯先輩って呼んでください!」と後輩ができる喜びを爆発させた。チームHキャプテンの松岡菜摘は「11年目ということで、6期生のオーディションも決まりましたし、きっとみんなにとって良い方向に動くんじゃないかな」と期待を寄せた。

この10年で21人いた1期生は6人となった。松岡は「もっともっとHKT48だったら上に行けるんじゃないかなと、私はそう信じていたいので、大好きなHKT48がここで終わらずに、10年、20年と、私が卒業したりしても、『みんな頑張っているんだ』と思えるようなグループを自分たちで残していけるように頑張りたいなと思います。11年目の応援もよろしくお願いします」と決意を示した。

■『HKT48劇場10周年記念特別公演~前期~』セットリスト

OVERTURE

01. 僕らの風

02. PARTYが始まるよ

03. 初日

04. 君のことが好きやけん

05. スキ!スキ!スキップ!

06. 天使のしっぽ

07. 星の温度

08. 雨のピアニスト

09. 泣きながら微笑んで

10. 恋の傾向と対策

11. 気になる転校生

12. キスはダメよ

13. ボーイフレンドの作り方

14. 覚えてください

15. Two years later

16. 命の使い道

17. ガラスのI LOVE YOU

18. 2人乗りの自転車

19. そばかすのキス

20. LOVE修行

21. 雨の動物園

22. ザ☆ピ~ス!(モーニング娘。)

23. 青春ガールズ

24. 愛のストリッパー

25. 初恋泥棒

26. 微笑みポップコーン

27. 最終ベルが鳴る

28. クリスマスがいっぱい

29. 鏡の中のジャンヌ・ダルク

30. 君はどうして?

31. メロンジュース

32. Seventeen

33. おしべとめしべと夜の蝶々

34. 向日葵

35. 天国野郎

36. 恋のお縄

37. 回遊魚のキャパシティ

38. 控えめI love you!

39. ハワイへ行こう

40. ここがロドスだ、ここで跳べ!

41. 会いに行こう

42. 大人列車

43. ONLY YOU(BOΦWY)

44. 草原の奇跡

45. 10年桜

46. 白いシャツ

【アンコール】

EN1. 突然 Do love me!(※初披露)

EN2. 12秒

EN3. 桜、みんなで食べた

EN4. HKT48

■『HKT48第6期生オーディション』概要

▽応募資格

・2021年4月2日時点で満10歳〜満22歳までの女性

・HKT48劇場(福岡市内)に日常的に通える方

・経験不問

▽受付期間

2021年12月10日(金)正午~2022年1月10日(月・祝)午後8時(WEB受付のみ)

※オーディション特設サイトのオープンなど詳細は12月9日にHKT48公式サイトで発表

