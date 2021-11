與真司郎の『SHINJIRO ATAE ARENA TOUR-THIS IS WHERE WE PROMISE-』が2022年1月9日に放送決定

ダンス&ボーカルグループ・AAAの與真司郎が、アーティスト活動休止前に行った最後のアリーナツアー『SHINJIRO ATAE ARENA TOUR -THIS IS WHERE WE PROMISE-』の10月17日に行われた神奈川公演の模様を、フジテレビTWO ドラマ・アニメで2022年1月9日午後10時より独占初放送することが決定した。

番組では終演直後に収録した貴重なソロインタビューの映像を追加した特別版としてお届け。ソロでのアーティスト活動休止前の最後のアルバム『THIS IS WHERE WE PROMISE』を引っ提げての全国アリーナツアーで、彼のソロアーティスト活動の集大成であり、ひとつの節目となる。

アーティスト活動休止の決断に至った率直な心境やAAAへの想いなど、彼の今の心境を語ったインタビューも併せて、アーティスト與真司郎の現在のすべてを目に焼き付けられる内容で、ファンにとっては全編録画必須の永久保存版のプログラムとなっている。

■與真司郎 コメント

「フジテレビTWOにて、アリーナツアー『THIS IS WHERE WE PROMISE』の放送が決定しました!!アーティスト活動休止前最後のアリーナツアー。みなさんのおかげで、本当にたくさんの想い出ができました。会場でみてくださった方も、みることができなかった方も、1人でも多くの方々にみていただけたらうれしいです!」

■番組概要

番組名:『SHINJIRO ATAE ARENA TOUR -THIS IS WHERE WE PROMISE-』

放送チャンネル:フジテレビTWO ドラマ・アニメ

放送日時: 2022年1月9日 後10:00~深0:00

