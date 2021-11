『THE FIRST FINAL』に出演するBE:FIRST

ラッパーでソングライターのSKY-HIが主催したボーイズグループ発掘オーディション『THE FIRST』の参加者が出演する“最初で最後の”ライブイベント『THE FIRST FINAL』が、来年1月29日・30日に横浜・ぴあアリーナMMを開催することが決定した。26日に配信がスタートした番組『BE:FIRST Gifted Days』の第1話で詳細が発表された。

同番組でSKY-HIは、ライブ控え室に集まったBE:FIRSTに向け、「もう1個やらなきゃいけないことがある」と告げ、『THE FIRST』ストーリーのラストを飾るイベント『THE FIRST FINAL』の開催を発表した。

イベントには『THE FIRST』から誕生した7人組ダンス&ボーカルグループ「BE:FIRST」、オーディションで苦楽を共にしたNAOKI、RAN、REIKO、RUI、SHOTA、SHUNSUKE、TAIKI、TENの「THE FIRST MEMBERS」、そして、SKY-HIが出演する。

SKY-HIは本イベント開催の理由について「それぞれの人生を真に前向きに歩いていく彼等の今後のためにも、そして皆様にも、大切な過去として何度でも振り返っていただけるその為にも、一度皆でTHE FIRSTの卒業式を行わねば…ぬるりと移り変わっていくのではなく、区切りを最高の形でつけねば!と思い、この度"THE FIRST FINAL"を開催させていただく事に致しました」と説明。

「改めてTHE FIRSTが何であったか、どのような空気で僕や彼等があそこにいたのか、皆様にしっかりとお届けして、且つ音楽ファーストのライブに致しますので、何卒お越しください」と呼びかけている。

ライブ開催までの裏側は、Huluの番組『BE:FIRST Gifted Days』で配信される。

■SKY-HIコメント全文

この度、"THE FIRST FINAL"を開催する事に致しました。"THE FIRST"は多くの反響と応援をいただき、彼等の、そして僕自身の人生も大きく変えてくれました。

あれは、ただのオーディションサバイバルではなく、尊い人生が集まり共に過ごしていった掛け替えの無い日々の、友情と努力の結晶です。応援してくださっている皆様がただのサバイバル番組としてでなく、"THE FIRST"という現象そのものを愛してくださっている現状に、心から歓びと感謝を感じております、改めてありがとうございます。

そしてそこから生まれたBE:FIRSTは自身の歌詞で"THE FIRST to "be"受け継いでいく勇気"と語っていますが、まさしくBE:FIRST、そしてそれ以外のTHE FIRST参加者にとっても、更には応援してくださっている皆様にとっても、永遠に残り続ける、母校の様な物であれると感じております。

だからこそ、それぞれの人生を真に前向きに歩いていく彼等の今後のためにも、そして皆様にも、大切な過去として何度でも振り返っていただけるその為にも、一度皆でTHE FIRSTの卒業式を行わねば…ぬるりと移り変わっていくのではなく、区切りを最高の形でつけねば!と思い、この度"THE FIRST FINAL"を開催させていただく事に致しました。

改めてTHE FIRSTが何であったか、どのような空気で僕や彼等があそこにいたのか、皆様にしっかりとお届けして、且つ音楽ファーストのライブに致しますので、何卒お越しください。

2020年9月から現在まで、関わってくださった全ての方、愛してくださった全ての方に心より愛と感謝とリスペクトを示しまして、締めさせていただけたらと思います。

2021.11.26.

株式会社BMSG 代表取締役CEO

SKY-HI

■『THE FIRST FINAL』概要

日時:2022年1月29日(土)・30日(日) 午後6時開演予定

会場:神奈川・ぴあアリーナMM

出演アーティスト:

BE:FIRST

THE FIRST MEMBERS(NAOKI, RAN, REIKO, RUI, SHOTA, SHUNSUKE, TAIKI, TEN)

SKY-HI

ほか

