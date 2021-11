『MTV VMAJ 2021 -THE LIVE-』3冠に輝いたOfficial髭男dism 撮影:渡邊玲奈(田中聖太郎写真事務所)

音楽専門チャンネルMTVが年間の優れたミュージックビデオ(MV)を表彰する音楽アワード『MTV VMAJ 2020』のスペシャルイベント『MTV VMAJ 2020 -THE LIVE-』が25日、都内にて無観客で開催された。18部門の最優秀作品の中から年間で最も優れた作品を決める一般投票数が最も多かった作品に贈られる「ベスト・ビデオ・オブ・ザ・イヤー」(年間最優秀ビデオ賞)にはOfficial髭男dismの「Cry Baby」が輝いた。

イベントのトップバッターを飾ったのは「ライジング・スター・アワード」を受賞した BE:FIRST。レーザービームが飛び交うなか、デビュー曲「Gifted.」とプレデビュー曲「Shining One」で魅了した。

「最優秀振付け賞」を受賞した三浦大知は「Backwards」で怒りを表現した激しいダンスを披露。「MTV・ポップ・ザ・ワールド・アワード」でVMAJ初受賞となった乃木坂46は「インフルエンサー」「シンクロニシティ」「最後のTight Hug」の3曲を華やかにパフォーマンスし、「最優秀ロックビデオ賞」を受賞した緑黄色社会は歌詞に気持ちが込められた「LITMUS」を演奏した。

「最優秀ポップビデオ賞」を受賞したmiletは、光が差し込むような印象的な照明演出の中で「Ordinary days」を歌い上げ、「最優秀ラテンビデオ賞」を受賞したTHE RAMPAGE from EXILE TRIBEは「HEATWAVE」「SILVER RAIN」の2曲を炎揺らめくステージで情熱的にパフォーマンスした。

「最優秀邦楽新人アーティストビデオ賞」を受賞した櫻坂46は「BAN」と「流れ弾」の2曲を披露し、「流れ弾」では裸足で熱演した。

「ベスト・バズ・アワード」を受賞したNiziUは、カラフルかつレトロな要素を取り入れたコーディネートで「Take a picture」「Chopstick」を披露した。

「最優秀楽曲賞」の優里は、天空にいるような幻想的なステージで「ドライフラワー」を熱唱。昨年、今後の躍進が期待される新人アーティストに贈られる賞「ライジング・スター・アワード」を受賞したJO1は今年、「最優秀ダンスビデオ賞」を獲得。受賞曲の「REAL」とMVが公開されたばかりの新曲「僕らの季節」で魅せた。

「最優秀アートディレクションビデオ賞」を受賞した日向坂46は、新曲「ってか」と、「君しか勝たん」の2曲を披露。さらに、歌唱力に定評があるメンバーの齊藤京子は今年新設された特別賞で、新しいカルチャーの発展をより強く想起させるボカロ楽曲に贈られる「Daisy Bell Award」受賞曲、柊キライの「ラブカ?」を歌唱した。

そしていよいよ、「最優秀ビデオ賞」を発表。各部門の受賞者の中から最も投票数の多かった作品に贈られるこの賞は、Official髭男dismの「Cry Baby」が受賞した。「最優秀邦楽グループビデオ賞」、「最優秀アルバム賞」を含めた3冠に輝いたOfficial髭男dismはメッセージ映像を寄せ、ボーカルの藤原聡はメンバーが手にしたトロフィーを紹介しながら「3冠でございます。すごいな、ホントにもう。皆さん、本当にありがとうございます」と感謝し、土砂降りの雨の中で演奏した撮影の裏話を明かした。

このイベントの模様は、MTVで12月18日午後7時から放送。Huluでも同時配信される。

■『MTV VMAJ 2021』受賞作品一覧

▽最優秀ビデオ賞

Official髭男dism「Cry Baby」

▽最優秀邦楽ソロアーティストビデオ賞

星野源「不思議」(林響太朗)

▽最優秀洋楽ソロアーティストビデオ賞

BILLIE EILISH「Happier Than Ever」(Billie Eilish)

▽最優秀邦楽グループビデオ賞

Official髭男dism「Cry Baby」(新保拓人)

▽最優秀洋楽グループビデオ賞

BTS「Butter」(Yong Seok Choi (Lumpens))

▽最優秀邦楽新人アーティストビデオ賞

櫻坂46「流れ弾」(池田一真)

▽最優秀洋楽新人アーティストビデオ賞

OLIVIA RODRIGO「Drivers License」(Matthew Dillon Cohen)

▽最優秀邦楽コラボレーションビデオ賞

millennium parade × Belle「U」(MARGT)

▽最優秀洋楽コラボレーションビデオ賞

COLDPLAY X BTS「My Universe」(Dave Meyers)

▽最優秀ロックビデオ賞

緑黄色社会「LITMUS」(林響太朗)

▽最優秀オルタナティブビデオ賞

ずっと真夜中でいいのに。 「暗く黒く」(はなぶし)

▽最優秀ポップビデオ賞

milet「Ordinary days」(黒柳勝喜)

▽最優秀ヒップホップビデオ賞

SKY-HI「To The First」(Creative Collective FATIMA)

▽最優秀ラテンビデオ賞

THE RAMPAGE from EXILE TRIBE「HEATWAVE」(久保茂昭)

▽最優秀ダンスビデオ賞

JO1「REAL」(新宮良平)

▽最優秀アートディレクションビデオ賞

日向坂46「ってか」(新宮良平)

▽最優秀視覚効果賞

Vaundy「しわあわせ」(児玉裕一)

▽最優秀撮影賞

アイナ・ジ・エンド「金木犀」(林響太朗)

▽最優秀振付け賞

三浦大知「Backwards」(須永秀明)

【特別賞】

▽最優秀アーティスト賞

YOASOBI

▽最優秀楽曲賞

優里「ドライフラワー」

▽最優秀アルバム賞

Official髭男dism「Editorial」

▽MTV・ポップ・ザ・ワールド・アワード

乃木坂46

▽ベスト・バズ・アワード

NiziU

▽ライジング・スター・アワード

BE:FIRST

▽MTV・ブレイクスルー・ソング

Ado「うっせぇわ」

▽デイジー・ベル・アワード

柊キライ「ラブカ?」

