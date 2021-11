有村架純 撮影/上野留加(C)ORICON NewS inc.

女優・有村架純の所属事務所・フラームの公式インスタグラムが25日、有村の美背中ショットを公開した。

「『GQ MEN OF THE YEAR』受賞いたしました」と報告。同アワードはジャンルを問わずその年に圧倒的な活躍を見せた人を称えるアワードで、24日には都内で行われた『GQ MEN OF THE YEAR 2021』の表彰式に出席した。

「#マネさんカメラ」と題して、マネージャー撮影のオフショットをアップ。美背中あらわな大胆衣装で振り向くショットや、透け感のあるレーストップスをまとった写真の2枚を披露した。

SNS上ではファンから「有村架純さま~さいこ~に美しいです~めっちゃかっこいいです~」「架純ちゃん素敵です!!」など絶賛コメントがあがっている。

