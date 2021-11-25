『M-1』審査員4年連続同メンバー【歴代一覧あり】 誕生20年のメモリアルイヤーの司会は今田耕司＆上戸彩
2021年11月25日 13時00分 (11月25日 14時05分更新)
12月19日に放送される『M-1グランプリ2021』決勝（ABCテレビ・テレビ朝日系列）の司会と審査員の顔ぶれが25日、明らかになった。司会は今田耕司（15回目）と上戸彩（10回目）、審査員は松本人志（15回目）、オール巨人（9回目）、上沼恵美子（9回目）、中川家・礼二（7回目）、富澤たけし（5回目）、立川志らく（4回目）、塙宣之（4回目）の7人（※回数順、同数の場合は50音順）。4年連続で同じ審査員が顔をそろえるのは、M-1史上初となる。
過去最多となる6017組がエントリーした今大会。準決勝が12月2日、決勝は、ABCテレビ・テレビ朝日系列で12月19日の午後6時34分から午後10時10分まで、これに先駆けて敗者復活戦は同日の午後2時55分から午後5時25分まで放送される。
■『M-1グランプリ2021』準決勝進出25組
アインシュタイン／アルコ＆ピース／インディアンス／オズワルド／カベポスター／からし蓮根／キュウ／金属バット／さや香／真空ジェシカ／ダイタク／男性ブランコ／東京ホテイソン／錦鯉／ニューヨーク／ハライチ／ヘンダーソン／マユリカ／見取り図／モグライダー／もも／ゆにばーす／ヨネダ2000／ランジャタイ／ロングコートダディ
アインシュタイン／アルコ＆ピース／インディアンス／オズワルド／カベポスター／からし蓮根／キュウ／金属バット／さや香／真空ジェシカ／ダイタク／男性ブランコ／東京ホテイソン／錦鯉／ニューヨーク／ハライチ／ヘンダーソン／マユリカ／見取り図／モグライダー／もも／ゆにばーす／ヨネダ2000／ランジャタイ／ロングコートダディ
■『M-1グランプリ』歴代審査員一覧【優勝コンビ】
2001年：島田紳助、松本人志、鴻上尚史、ラサール石井、春風亭小朝、青島幸男、西川きよし【中川家】
2002年：島田紳助、松本人志、大竹まこと、ラサール石井、島田洋七、中田カウス、立川談志【ますだおかだ】
2003年：島田紳助、松本人志、南原清隆、島田洋七、ラサール石井、大竹まこと、中田カウス【フットボールアワー】
2004年：西川きよし、南原清隆、大竹まこと、島田洋七、春風亭小朝、ラサール石井、中田カウス【アンタッチャブル】
2005年：島田紳助、松本人志、渡辺正行、大竹まこと、島田洋七、ラサール石井、中田カウス【ブラックマヨネーズ】
2006年：島田紳助、松本人志、南原清隆、渡辺正行、島田洋七、大竹まこと、中田カウス【チュートリアル】
2007年：島田紳助、松本人志、上沼恵美子、ラサール石井、オール巨人、大竹まこと、中田カウス【サンドウィッチマン】
2008年：島田紳助、松本人志、上沼恵美子、渡辺正行、オール巨人、大竹まこと、中田カウス【NON STYLE】
2009年：島田紳助、松本人志、上沼恵美子、東国原英夫、オール巨人、渡辺正行、中田カウス【パンクブーブー】
2010年：島田紳助、松本人志、南原清隆、大竹一樹、渡辺正行、宮迫博之、中田カウス【笑い飯】
2015年：中川家・礼二、増田英彦、岩尾望、吉田敬、徳井義実、富澤たけし、石田明、佐藤哲夫、笑い飯・哲夫【トレンディエンジェル】
2016年：松本人志、オール巨人、上沼恵美子、中川家・礼二、博多大吉【銀シャリ】
2017年：松本人志、オール巨人、上沼恵美子、中川家・礼二、博多大吉、春風亭小朝、渡辺正行【とろサーモン】
2018年：松本人志、オール巨人、上沼恵美子、中川家・礼二、富澤たけし、立川志らく、塙宣之（ナイツ）【霜降り明星】
2019年：松本人志、オール巨人、上沼恵美子、中川家・礼二、富澤たけし、立川志らく、塙宣之（ナイツ）【ミルクボーイ】
2020年：松本人志、オール巨人、上沼恵美子、中川家・礼二、富澤たけし、立川志らく、塙宣之（ナイツ）【マヂカルラブリー】
2021年：松本人志、オール巨人、上沼恵美子、中川家・礼二、富澤たけし、立川志らく、塙宣之（ナイツ）【？】
2001年：島田紳助、松本人志、鴻上尚史、ラサール石井、春風亭小朝、青島幸男、西川きよし【中川家】
2002年：島田紳助、松本人志、大竹まこと、ラサール石井、島田洋七、中田カウス、立川談志【ますだおかだ】
2003年：島田紳助、松本人志、南原清隆、島田洋七、ラサール石井、大竹まこと、中田カウス【フットボールアワー】
2004年：西川きよし、南原清隆、大竹まこと、島田洋七、春風亭小朝、ラサール石井、中田カウス【アンタッチャブル】
2005年：島田紳助、松本人志、渡辺正行、大竹まこと、島田洋七、ラサール石井、中田カウス【ブラックマヨネーズ】
2006年：島田紳助、松本人志、南原清隆、渡辺正行、島田洋七、大竹まこと、中田カウス【チュートリアル】
2007年：島田紳助、松本人志、上沼恵美子、ラサール石井、オール巨人、大竹まこと、中田カウス【サンドウィッチマン】
2008年：島田紳助、松本人志、上沼恵美子、渡辺正行、オール巨人、大竹まこと、中田カウス【NON STYLE】
2009年：島田紳助、松本人志、上沼恵美子、東国原英夫、オール巨人、渡辺正行、中田カウス【パンクブーブー】
2010年：島田紳助、松本人志、南原清隆、大竹一樹、渡辺正行、宮迫博之、中田カウス【笑い飯】
2015年：中川家・礼二、増田英彦、岩尾望、吉田敬、徳井義実、富澤たけし、石田明、佐藤哲夫、笑い飯・哲夫【トレンディエンジェル】
2016年：松本人志、オール巨人、上沼恵美子、中川家・礼二、博多大吉【銀シャリ】
2017年：松本人志、オール巨人、上沼恵美子、中川家・礼二、博多大吉、春風亭小朝、渡辺正行【とろサーモン】
2018年：松本人志、オール巨人、上沼恵美子、中川家・礼二、富澤たけし、立川志らく、塙宣之（ナイツ）【霜降り明星】
2019年：松本人志、オール巨人、上沼恵美子、中川家・礼二、富澤たけし、立川志らく、塙宣之（ナイツ）【ミルクボーイ】
2020年：松本人志、オール巨人、上沼恵美子、中川家・礼二、富澤たけし、立川志らく、塙宣之（ナイツ）【マヂカルラブリー】
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