2016年に韓国で始まり、年に一度の恒例となっている大祭典「2021 Asia Artist Awards」が、きたる12月2日(木)に開催される。今年、アジアと韓国で最も輝いたK-POPとドラマ、映画を表彰する年間総合授賞式およびレッドカーペットの模様が、オンライン動画配信サービス「Hulu」で独占ライブ配信(字幕なし)されることが発表された。Stray Kids、SEVENTEEN、ITZYなどのK-POPスター勢はもちろん、話題の韓国俳優イ・ジョンジェ、ハン・ソヒ、日本からは三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE、北村匠海がVTR出演する予定だ。

韓国・ソウルのKBSアリーナで開催される授賞式には、今年活躍したK-POPアーティスト、韓流スターに加え、VTRで日本、タイといったアジアから約50組の豪華アーティスト&俳優、そしてMCを務めるイトゥク(SUPER JUNIOR)とチャン・ウォニョンが集結。当日は日本時間午後3時からレッドカーペットの模様を完全独占配信、さらに同午後6時から授賞式を配信する(※配信時間はいずれも予定)。ライブ配信終了後は、見逃し配信(字幕なし)もスタート。後日、日本語字幕付きの見逃し配信も予定されている。



■歌手部門:aespaやSEVENTEEN、ASTROらがパフォーマンス

歌手部門には、昨年デビューするや瞬く間に世界的人気を獲得したaespaをはじめ、韓国で圧倒的人気を誇るTHE BOYZやStray Kids、今年6月に米国ビルボードのメインアルバムチャート「ビルボード200」上位圏に名を連ね「ワールドクラスのグループ」としての地位を確立したSEVENTEENなど、飛ぶ鳥を落とす勢いのアーティストたちが続々登場。音楽だけでなく演技やMCなど多角的に活躍し、今年は日本でも人気を爆上げしたASTROも、堂々参戦を果たす。

さらにイム・ヨンウン、BamBam、WONHO(ウォノ)、カン・ダニエル、クォン・ウンビ、WOODZ(チョ・スンヨン)、AleXa、NU'EST、ASTRO、PENTAGON、Golden Child、ENHYPEN、Brave Girls、WJSN CHOCOME、MOMOLAND、Weeekly、STAYC、ITZY、EVERGLOW、DKB、T1419、KINGDOM、BLITZERS、プロデューサーのBrave Brothersも参戦。並み居るトップアーティストたちの豪華パフォーマンスの競演が実現する。



■ドラマ部門:『イカゲーム』の主演俳優イ・ジョンジェらが出演

ドラマ部門には、世界的に人気爆発中のサバイバルドラマ『イカゲーム』で主演を務める俳優イ・ジョンジェが出演。同作で超絶情けないけれど心優しい男ソン・ギフンを演じ、海外からも高い評価を得たイ・ジョンジェは昨年、映画『ただ悪より救いたまえ』の演技により、「2020 Asia Artist Awards」で俳優大賞(映画部門)を受賞した。今年はドラマ部門での大賞獲得が期待されている。

さらに、同じく『イカゲーム』に出演したキム・ジュリョンとホ・ソンテの出演も決定。ドラマファンが必ずやざわつく、胸アツの共演者再会からも目が離せない。また、ドラマ『夫婦の世界』で強烈な印象を残し、「2020 Asia Artist Awards」で新人賞(俳優部門)を受賞したハン・ソヒも出演。『マイネーム:偽りと復讐』で世界的人気を獲得した彼女が、今年も華やかな存在感を見せつけることだろう。

そして、Huluで配信中の『私のIDはカンナム美人』でも主演を務めているASTROのチャ・ウヌは、歌手部門と並び俳優部門にも登場。昨年から今年にかけて主演ドラマ『女神降臨』で視聴者をメロメロにした彼が、「2021 Asia Artist Awards」でも旋風を巻き起こしそうだ。

同じく、アーティスト&俳優として大注目を浴びるNCTのメンバー・ドヨンも登場。今年、ドラマ『深夜カフェ シーズン3:気になるストーカー』で演技に初挑戦、ミュージカル『マリー・アントワネット』でも熱い反響を得た彼が、授賞式を盛り上げる。

さらにイ・スンギ、ユ・アイン、ナ・イヌ、ムン・ガヨン、ファン・ミンヒョン(NU'EST)、パク・チュミ、チュ・ソクテ、チャ・ジヨン、リュ・ギョンス、イ・ジュニョン(U-KISS)、イ・ドヒョン、ゴニル(SUPERNOVA)、ソンフン、ユリ(少女時代)、チョン・ヨビン、ソン・ジヒョも出演。抜群の演技力で人々を魅了した彼らが、授賞式で見せる貴重な素顔も必見だ。



■海外勢も豪華 三代目 JSB、北村匠海もVTR出演

韓国だけでなく、海外から参加するアーティスト&俳優もそうそうたる顔ぶれ。タイのテレビドラマ『2gether』に出演したワチラウィット・チワアリー(ブライト)、メータウィン・オーパッイアムカジョーン(ウィン)をはじめ、日本からVTR出演する三代目 J SOUL BROTHERSは、11月10日にリリースしたばかりのBESTアルバム&NEWアルバム『BEST BROTHERS / THIS IS JSB』が大ヒット。また、ボーカル・登坂広臣がBTSのメンバー・SUGAのプロデュースを受け、OMI(O=正式表記はストローク付き)名義で「You (Prod. SUGA of BTS)」をリリースするなど、韓国でも話題性は抜群。北村も今年は主演映画『東京リベンジャーズ』が大当たりし、「第26回釜山国際映画祭」のオープンシネマ部門にもノミネート。彼らが「2021 Asia Artist Awards」ではどんな評価を受けるのか期待が高まる。

■Hulu配信ページ

https://www.hulu.jp/livetv/467

※配信日時、内容については予告なく変更になる場合あり。

