ONE OK ROCK『ONE OK ROCK 2020 Field of Wonder at Stadium』(10969/ワーナーミュージック・ジャパン/11月17日発売)

ONE OK ROCKの音楽映像作品『ONE OK ROCK 2020 Field of Wonder at Stadium』が、11月25日発表の最新「オリコン週間DVDランキング」「オリコン週間Blu-ray Disc(以下BD)ランキング」「オリコン週間ミュージックDVD・BDランキング(音楽DVDと音楽BDの売上を合計)」の映像3部門で同時1位を獲得。自身の映像3部門同時1位は、前作『ONE OK ROCK “EYE OF THE STORM” JAPAN TOUR』(2020年10月発売)以来、通算3作目の1位となった。

本作は、ONE OK ROCKが昨年10月11日に開催し、全世界に向けて同時生配信された自身初のオンラインライブ、『ONE OK ROCK 2020 “Field of Wonder” at Stadium Live Streaming』の模様を映像作品にしたもの。ZOZOマリンスタジアムを舞台に、無観客だからこその演出、楽曲アレンジなどさまざまな面で今までにないアプローチを試みた、新たな挑戦ともいえるライブとなっている。

この日に初披露され、スタジアムライブを象徴するような迫力あるパフォーマンスとなった新曲「Wonder」も収録されている。

DVDランキングは1999/4/5付〜集計開始

BDランキングは2008/7/7付〜集計開始

ミュージックDVD・Blu-ray Discランキングは2013/10/14付~集計開始

<クレジット:オリコン調べ(2021/11/29付:集計期間:2021年11月15日~11月21日)>

