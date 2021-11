冨永愛

モデルで女優の冨永愛(39)が24日、インスタグラムを更新。右肩を大きく露出させたスタイリッシュな姿で今年最後というラーメンをすする姿に、ファンからは「こんな美しくラーメン食べる人を初めて見ました」などの歓声が上がった。

笑顔でラーメンを食べる写真をアップした冨永は「勤労感謝の日に自分に感謝。今年2回目にして最後のラーメンきたー! 長岡で醤油を食べたので、今回は塩! 最高に美味しかったです!! Thank you so much」とコメントを添えた。

体形維持のため、ラーメンを食べる回数を制限している冨永だけに、コメント欄には「愛ちゃんのラーメン姿、貴重ですね」「年に2回のラーメン食べてしまったんですね!! けど、幸せそうな笑顔が素敵です」「ラーメンを綺麗に食べる人が羨ましい」「ラーメン屋さんでこんな美しい人がいたらラーメンに集中できん」などの声が寄せられた。