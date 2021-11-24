【高校野球】センバツ21世紀枠推薦校出そろう
2021年11月24日 19時51分
来年3月の第94回センバツ高校野球大会（甲子園）の21世紀枠推薦校が24日、出そろった。北海道と、部員の不祥事があった大館桂桜（秋田）を除く45校。12月10日に北海道を含む「9地区」の候補校に絞られ、来年1月28日の選考委員会で3校が選出される。
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各都道府県の推薦校は次の通り。＝以下は今秋都道府県大会での成績。
▽青森 弘前南（県立）＝4強
▽岩手 久慈東（県立）＝準優勝
▽秋田 大館桂桜（県立）＝準優勝も推薦辞退
▽山形 創学館＝8強
▽宮城 東北学院榴ケ岡＝8強
▽福島 只見（県立）＝8強
▽茨城 下妻第一（県立）＝8強
▽栃木 高根沢（県立）＝4強
▽群馬 太田（県立）＝8強
▽埼玉 上尾（県立）＝4強
▽山梨 甲府第一（県立）＝8強
▽千葉 千葉黎明＝8強
▽東京 狛江（都立）＝8強
▽神奈川 日本大学＝8強
▽長野 松本深志（県立）＝8強
▽新潟 東京学館新潟＝4強
▽富山 砺波（県立）＝8強
▽石川 小松（県立）＝8強
▽福井 丹生（県立）＝4強
▽静岡 科学技術（県立）＝8強
▽愛知 中部大春日丘＝4強
▽岐阜 大垣南（県立）＝16強
▽三重 相可（県立）＝8強
▽滋賀 伊吹（県立）＝8強
▽京都 塔南（京都市立）＝準優勝
▽奈良 高田商（大和高田市立）＝準優勝
▽和歌山 熊野（県立）＝8強
▽大阪 星翔＝4強
▽兵庫 加古川西（県立）＝8強
▽岡山 玉野商工（玉野市立）＝8強
▽鳥取 倉吉総合産（県立）＝準優勝
▽広島 三原（県立）＝8強
▽島根 松江南（県立）＝8強
▽山口 宇部工（県立）＝4強
▽香川 高松第一＝8強
▽愛媛 松山商（県立）＝8強
▽徳島 徳島市立＝8強
▽高知 宿毛工（県立）＝8強
▽福岡 福岡（県立）＝8強
▽佐賀 鹿島（県立）＝4強
▽長崎 諫早農（県立）＝4強
▽熊本 熊本北（県立）＝16強
▽大分 大分舞鶴（県立）＝準優勝
▽宮崎 小林秀峰（県立）＝優勝
▽鹿児島 国分中央（霧島市立）＝4強
▽沖縄 北山（県立）＝4強
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