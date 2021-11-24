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【高校野球】センバツ21世紀枠推薦校出そろう

2021年11月24日 19時51分

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甲子園球場

甲子園球場

　来年3月の第94回センバツ高校野球大会（甲子園）の21世紀枠推薦校が24日、出そろった。北海道と、部員の不祥事があった大館桂桜（秋田）を除く45校。12月10日に北海道を含む「9地区」の候補校に絞られ、来年1月28日の選考委員会で3校が選出される。
　　　◇　　　◇
　各都道府県の推薦校は次の通り。＝以下は今秋都道府県大会での成績。
　▽青森　弘前南（県立）＝4強
　▽岩手　久慈東（県立）＝準優勝
　▽秋田　大館桂桜（県立）＝準優勝も推薦辞退
　▽山形　創学館＝8強
　▽宮城　東北学院榴ケ岡＝8強
　▽福島　只見（県立）＝8強
　▽茨城　下妻第一（県立）＝8強
　▽栃木　高根沢（県立）＝4強
　▽群馬　太田（県立）＝8強
　▽埼玉　上尾（県立）＝4強
　▽山梨　甲府第一（県立）＝8強
　▽千葉　千葉黎明＝8強
　▽東京　狛江（都立）＝8強
　▽神奈川　日本大学＝8強
　▽長野　松本深志（県立）＝8強
　▽新潟　東京学館新潟＝4強
　▽富山　砺波（県立）＝8強
　▽石川　小松（県立）＝8強
　▽福井　丹生（県立）＝4強
　▽静岡　科学技術（県立）＝8強
　▽愛知　中部大春日丘＝4強
　▽岐阜　大垣南（県立）＝16強
　▽三重　相可（県立）＝8強
　▽滋賀　伊吹（県立）＝8強
　▽京都　塔南（京都市立）＝準優勝
　▽奈良　高田商（大和高田市立）＝準優勝
　▽和歌山　熊野（県立）＝8強
　▽大阪　星翔＝4強
　▽兵庫　加古川西（県立）＝8強
　▽岡山　玉野商工（玉野市立）＝8強
　▽鳥取　倉吉総合産（県立）＝準優勝
　▽広島　三原（県立）＝8強
　▽島根　松江南（県立）＝8強
　▽山口　宇部工（県立）＝4強
　▽香川　高松第一＝8強
　▽愛媛　松山商（県立）＝8強
　▽徳島　徳島市立＝8強
　▽高知　宿毛工（県立）＝8強
　▽福岡　福岡（県立）＝8強
　▽佐賀　鹿島（県立）＝4強
　▽長崎　諫早農（県立）＝4強
　▽熊本　熊本北（県立）＝16強
　▽大分　大分舞鶴（県立）＝準優勝
　▽宮崎　小林秀峰（県立）＝優勝
　▽鹿児島　国分中央（霧島市立）＝4強
　▽沖縄　北山（県立）＝4強
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