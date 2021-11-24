『第64回グラミー賞』で前回と同じ「最優秀ポップ・パフォーマンス（グループ）」にノミネートされたBTS（C）Getty Images

来年1月31日（日本時間2月1日）に米ロサンゼルスのステープルズ・センターで開催される米音楽界最高峰の祭典『第64回グラミー賞授賞式』の全86部門のノミネート作品／アーティストが発表となった。11月21日（現地時間）に『アメリカン・ミュージック・アワード2021』で大賞を含む3冠に輝いたBTSは、「Butter」が前回と同じ「最優秀ポップ・パフォーマンス（グループ）」にノミネートされ、初受賞なるか注目が集まる。

最多ノミネートは3月にアルバム『ウィー・アー』をリリースしたジョン・バティステ。主要部門「レコード・オブ・ザ・イヤー」「アルバム・オブ・ザ・イヤー」を含む11部門でノミネートされた。

ジャスティン・ビーバーは主要3部門を含む8部門、ビリー・アイリッシュは主要3部門を含む7部門にノミネート。さらに、オリヴィア・ロドリゴが「最優秀新人賞」を含む主要4部門すべてにノミネートされたことから、ビリー・アイリッシュに続き、新人アーティストが4冠となるか期待が高まる。

日本人では、藤村実穂子がコーラスマスターとして参加している『マーラー交響曲第8番「千人の交響曲」』が「最優秀クラシック合唱」に、チェロ奏者の松本エルが参加しているアルバム『Mythologies』が「クラシック・ソロ・ヴォーカル・アルバム」にそれぞれノミネートされた。「最優秀プロデューサー（クラシック）」にノミネートされたデーヴィッド・フロストが手がけたアルバム『Mon Ami, Mon Amour』には、ピアニスト・児玉麻里が参加している。

また、エンジニアのミキ・ツツミが参加しているH.E.R.のアルバム『Back Of My Mind』と、エンジニアのシン・カミヤマが参加しているカニエ・ウェストのアルバム『Donda』が主要4部門の一つ「年間最優秀アルバム」にノミネートされた。

授賞式の模様は、2月1日午前中にWOWOWで生中継（同時通訳）。同日夜に字幕版が放送・配信される。主要4部門のノミネーションは以下のとおり。なお、今回は、主要4部門のノミネート数が8→10と2枠増となった。

■年間最優秀レコード候補

I Still Have Faith In You／アバ

Freedom／ジョン・バティステ

I Get A Kick Out Of You／トニー・ベネット & レディー・ガガ

Peaches／ジャスティン・ビーバー Featuring ダニエル・シーザー ＆ ギヴィオン

Right On Time／ブランディ・カーライル

Kiss Me More／ドージャ・キャット Featuring シザ

Happier Than Ever／ビリー・アイリッシュ

Montero（Call Me By Your Name）／リル・ナズ・X

drivers license／オリヴィア・ロドリゴ

Leave The Door Open／シルク・ソニック

■年間最優秀アルバム候補

We Are／ジョン・バティステ

Love For Sale／トニー・ベネット ＆ レディー・ガガ

Justice (Triple Chucks Deluxe)／ジャスティン・ビーバー

Planet Her (Deluxe)／ドージャ・キャット

Happier Than Ever／ビリー・アイリッシュ

Back Of My Mind／H.E.R.

Montero／リル・ナズ・X

Sour／オリヴィア・ロドリゴ

Evermore／テイラー・スウィフト

Donda／カニエ・ウェスト

■年間最優秀楽曲候補

Bad Habits／エド・シーラン

A Beautiful Noise／アリシア・キーズ ＆ ブランディ・カーライル

drivers license／オリヴィア・ロドリゴ

Fight For You／H.E.R.

Happier Than Ever／ビリー・アイリッシュ

Kiss Me More／ドージャ･キャット Featuring シザ

Leave The Door Open／シルク・ソニック

Montero (Call Me By Your Name)／リル・ナズ・X

Peaches／ジャスティン・ビーバー Featuring ダニエル・シーザー ＆ ギヴィオン

Right On Time／ブランディ・カーライル

■最優秀新人賞候補

アルージ・アフタブ

ジミー・アレン

ベイビー・キーム

フィニアス

グラス・アニマルズ

ジャパニーズ・ブレックファスト

ザ・キッド・ラロイ

アーロ・パークス

オリヴィア・ロドリゴ

スウィーティー

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