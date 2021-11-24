『第64回グラミー賞』ノミネート発表 BTS初受賞なるか 最多はジョン・バティステ11部門
2021年11月24日 12時11分 (11月24日 13時06分更新)
来年1月31日（日本時間2月1日）に米ロサンゼルスのステープルズ・センターで開催される米音楽界最高峰の祭典『第64回グラミー賞授賞式』の全86部門のノミネート作品／アーティストが発表となった。11月21日（現地時間）に『アメリカン・ミュージック・アワード2021』で大賞を含む3冠に輝いたBTSは、「Butter」が前回と同じ「最優秀ポップ・パフォーマンス（グループ）」にノミネートされ、初受賞なるか注目が集まる。
最多ノミネートは3月にアルバム『ウィー・アー』をリリースしたジョン・バティステ。主要部門「レコード・オブ・ザ・イヤー」「アルバム・オブ・ザ・イヤー」を含む11部門でノミネートされた。
ジャスティン・ビーバーは主要3部門を含む8部門、ビリー・アイリッシュは主要3部門を含む7部門にノミネート。さらに、オリヴィア・ロドリゴが「最優秀新人賞」を含む主要4部門すべてにノミネートされたことから、ビリー・アイリッシュに続き、新人アーティストが4冠となるか期待が高まる。
日本人では、藤村実穂子がコーラスマスターとして参加している『マーラー交響曲第8番「千人の交響曲」』が「最優秀クラシック合唱」に、チェロ奏者の松本エルが参加しているアルバム『Mythologies』が「クラシック・ソロ・ヴォーカル・アルバム」にそれぞれノミネートされた。「最優秀プロデューサー（クラシック）」にノミネートされたデーヴィッド・フロストが手がけたアルバム『Mon Ami, Mon Amour』には、ピアニスト・児玉麻里が参加している。
また、エンジニアのミキ・ツツミが参加しているH.E.R.のアルバム『Back Of My Mind』と、エンジニアのシン・カミヤマが参加しているカニエ・ウェストのアルバム『Donda』が主要4部門の一つ「年間最優秀アルバム」にノミネートされた。
授賞式の模様は、2月1日午前中にWOWOWで生中継（同時通訳）。同日夜に字幕版が放送・配信される。主要4部門のノミネーションは以下のとおり。なお、今回は、主要4部門のノミネート数が8→10と2枠増となった。
■年間最優秀レコード候補
I Still Have Faith In You／アバ
Freedom／ジョン・バティステ
I Get A Kick Out Of You／トニー・ベネット & レディー・ガガ
Peaches／ジャスティン・ビーバー Featuring ダニエル・シーザー ＆ ギヴィオン
Right On Time／ブランディ・カーライル
Kiss Me More／ドージャ・キャット Featuring シザ
Happier Than Ever／ビリー・アイリッシュ
Montero（Call Me By Your Name）／リル・ナズ・X
drivers license／オリヴィア・ロドリゴ
Leave The Door Open／シルク・ソニック
I Still Have Faith In You／アバ
Freedom／ジョン・バティステ
I Get A Kick Out Of You／トニー・ベネット & レディー・ガガ
Peaches／ジャスティン・ビーバー Featuring ダニエル・シーザー ＆ ギヴィオン
Right On Time／ブランディ・カーライル
Kiss Me More／ドージャ・キャット Featuring シザ
Happier Than Ever／ビリー・アイリッシュ
Montero（Call Me By Your Name）／リル・ナズ・X
drivers license／オリヴィア・ロドリゴ
Leave The Door Open／シルク・ソニック
■年間最優秀アルバム候補
We Are／ジョン・バティステ
Love For Sale／トニー・ベネット ＆ レディー・ガガ
Justice (Triple Chucks Deluxe)／ジャスティン・ビーバー
Planet Her (Deluxe)／ドージャ・キャット
Happier Than Ever／ビリー・アイリッシュ
Back Of My Mind／H.E.R.
Montero／リル・ナズ・X
Sour／オリヴィア・ロドリゴ
Evermore／テイラー・スウィフト
Donda／カニエ・ウェスト
We Are／ジョン・バティステ
Love For Sale／トニー・ベネット ＆ レディー・ガガ
Justice (Triple Chucks Deluxe)／ジャスティン・ビーバー
Planet Her (Deluxe)／ドージャ・キャット
Happier Than Ever／ビリー・アイリッシュ
Back Of My Mind／H.E.R.
Montero／リル・ナズ・X
Sour／オリヴィア・ロドリゴ
Evermore／テイラー・スウィフト
Donda／カニエ・ウェスト
■年間最優秀楽曲候補
Bad Habits／エド・シーラン
A Beautiful Noise／アリシア・キーズ ＆ ブランディ・カーライル
drivers license／オリヴィア・ロドリゴ
Fight For You／H.E.R.
Happier Than Ever／ビリー・アイリッシュ
Kiss Me More／ドージャ･キャット Featuring シザ
Leave The Door Open／シルク・ソニック
Montero (Call Me By Your Name)／リル・ナズ・X
Peaches／ジャスティン・ビーバー Featuring ダニエル・シーザー ＆ ギヴィオン
Right On Time／ブランディ・カーライル
Bad Habits／エド・シーラン
A Beautiful Noise／アリシア・キーズ ＆ ブランディ・カーライル
drivers license／オリヴィア・ロドリゴ
Fight For You／H.E.R.
Happier Than Ever／ビリー・アイリッシュ
Kiss Me More／ドージャ･キャット Featuring シザ
Leave The Door Open／シルク・ソニック
Montero (Call Me By Your Name)／リル・ナズ・X
Peaches／ジャスティン・ビーバー Featuring ダニエル・シーザー ＆ ギヴィオン
Right On Time／ブランディ・カーライル
■最優秀新人賞候補
アルージ・アフタブ
ジミー・アレン
ベイビー・キーム
フィニアス
グラス・アニマルズ
ジャパニーズ・ブレックファスト
ザ・キッド・ラロイ
アーロ・パークス
オリヴィア・ロドリゴ
スウィーティー
アルージ・アフタブ
ジミー・アレン
ベイビー・キーム
フィニアス
グラス・アニマルズ
ジャパニーズ・ブレックファスト
ザ・キッド・ラロイ
アーロ・パークス
オリヴィア・ロドリゴ
スウィーティー
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