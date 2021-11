BTSが『第64回グラミー賞授賞式』にノミネート(C)Getty Images

韓国の男性7人組グループ・BTSが、今年リリースのシングル「Butter」で米『第64回グラミー賞』の「最優秀ポップデュオ/グループ・パフォーマンス」部門にノミネートされたことが24日(日本時間)、発表された。

今回の同部門ではBTSのほか、トニー・ベネット&レディー・ガガの「I Get A Kick Out Of You」、ジャスティン・ビーバー&ベニー・ブランコの「Lonely」、コールドプレイの「Higher Power」、ドージャ・キャット Featuring SZAの「Kiss Me More」がノミネートされた。

BTSは昨年もシングル「Dynamite」で同部門にノミネートされたが惜しくも受賞を逃しており、今回、悲願の初受賞が期待される。『第64回グラミー賞』授賞式は来年1月に行われる。

関連キーワード 音楽