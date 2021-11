来年2月1日のデビュー10周年記念日に初のベストアルバム『BEST OF A.B.C-Z』をリリースするA.B.C-Z

ジャニーズの5人組グループ・A.B.C-Zのキャリア初となるベストアルバム『BEST OF A.B.C-Z』が、デビュー10周年記念日の来年2月1日に発売されることが決定した。23日午後9時、YouTubeで新曲「火花アディクション」のミュージックビデオ(MV)がプレミア公開され、ベストアルバムの詳細も同時に発表となった。

『BEST OF A.B.C-Z』は「初回限定盤A -Music Collection-」(3CD+2Blu-ray)、「初回限定盤B -Variety Collection-」(3CD+Blu-ray)、「初回限定盤C-@Loppi・HMV限定盤〜HIBANA EDITION〜-」(3CD+Blu-ray ※初回盤A・B・Cともに同価格でDVD盤あり)、「通常盤Z」(3CD)で、2012年に異例のDVDシングルでデビューしてからの10年間の歴史を集約。

この日MVが解禁となった戸塚祥太主演のMBS/TBSドラマ『凛子さんはシてみたい』オープニング主題歌「火花アディクション」、まだ発表されていない“あの曲”の再録バージョン、通常盤限定でピアニスト・清塚信也提供の新曲も収録される。

映像コンテンツも充実。全てのMVをBlu-ray化するほか、Dance Clipや過去のバラエティ映像などの傑作選も収録。メンバーソロ新曲も含め、A.B.C-Zの魅力が十二分に詰まったアルバムとなっている。

■A.B.C-Zベストアルバム『BEST OF A.B.C-Z』収録内容

【初回限定盤A-Music Collection】

▼CD Disc1

01. Za ABC~5stars~

02. ずっとLOVE

03. Twinkle Twinkle A.B.C-Z

04. Walking on Clouds

05. Never My Love

06. Legend Story

07. SPACE TRAVELERS

08. 花言葉

09. 火花アディクション

10. ???(新録)

11. You...

▼CD Disc2

01. Moonlight walker

02. Take a "5" Train

03. Reboot!!!

04. 終電を超えて〜Christmas Night

05. 忘年会!BOU!NEN!KAI!

06. JOYしたいキモチ

07. Black Sugar

08. DAN DAN Dance!!

09. チートタイム

10. 頑張れ、友よ!

11. Nothin’ but funky

12. 夏と君のうた

▼CD Disc3 ファンセレクト盤

▼Blu-ray Disc1(Music Clip集)

・「Za ABC~5stars~」

・「ずっとLOVE」

・「Twinkle Twinkle A.B.C-Z」

・「Walking on Clouds」

・「Never My Love」

・「Legend Story」

・「SPACE TRAVELERS」

・「Shower Gate」

・「Moonlight walker」

・「花言葉」

・「Take a "5" Train」

・「今日もグッジョブ!!!」

・「Reboot!!!」

・「テレパシーOne! Two!」

・「忘年会!BOU!NEN!KAI!」

・「終電を超えて〜Christmas Night」

・「Future Light」

・「Rock with U」

・「JOYしたいキモチ」

・「Black Sugar」

・「Crush On You」

・「リンネ」

・「DAN DAN Dance!!」

・「チートタイム」

・「GAME OVER!!!」

・「Nothin’ but funky」

・「夏と君のうた」

・「火花アディクション」

・「???」

▼Blu-rayDisc2 収録内容(Dace&Image Clip集)

・「砂のグラス」

・「ボクラ~LOVE&PEACE~」

・「Desperado」

・「My life」

・「Like A Blow」

・「Never My Love」

・「僕らのこたえ~Here We Go~」

・「Finally Over」

・「Black Sugar」

・「Crush On You」

・「光」Special Image Clip~僕たちと君のアンセム~

・「頑張れ、友よ!」

・「テレパシーOne! Two!」

・「GAME OVER!!!」

・「Nothin’ but funky」

・「火花アディクション」

・「???」Dance Clip

【初回限定盤B-Variety Collection-】

▼CD Disc1&Disc2(初回限定盤Aと共通)

▼CD Disc3 ファンセレクト盤+メンバーソロ新曲(5曲)

▼Blu-ray

10年分のバラエティ映像傑作選鑑賞会(仮)

【初回限定盤C-@Loppi・HMV限定盤〜HIBANA EDITION〜-】

※全国のローソン店頭Loppi端末、HMV(EC・店舗)限定販売

▼CD Disc1&Disc2&Disc3 (初回限定盤Aと共通)

▼Blu-ray収録内容

・「火花アディクション」Music Clip

・Making of「火花アディクション」

【通常盤Z(3CD)

▼CD Disc1

01. Za ABC~5stars~

02. ずっとLOVE

03. Twinkle Twinkle A.B.C-Z

04. Walking on Clouds

05. Never My Love

06. Legend Story

07. SPACE TRAVELERS

08. 花言葉

09. 新曲(清塚信也提供楽曲)※通常盤限定トラック

10.???(新録)

11.火花アディクション

12.You...

▼CD Disc2

01. Moonlight walker

02. Take a "5" Train

03. Reboot!!!

04. 終電を超えて〜Christmas Night

05. 忘年会!BOU!NEN!KAI!

06. JOYしたいキモチ

07. Black Sugar

08. DAN DAN Dance!!

09. チートタイム

10. 頑張れ、友よ!

11. Nothin’ but funky

12. 夏と君のうた

▼CD Disc3 ファンセレクト盤 10曲

関連キーワード 音楽