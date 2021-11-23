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【日本シリーズ】オリックス吉田正尚は「３番・左翼」でスタメン、先発はヤ・小川泰弘とオ・田嶋大樹

2021年11月23日 17時26分

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シートノックで左翼手の位置に入るオリックス・吉田正

シートノックで左翼手の位置に入るオリックス・吉田正

◇２３日　日本シリーズ第３戦　ヤクルト―オリックス（東京ドーム）
　両チームのスターティングメンバーが発表され、ホーム開催のヤクルトは小川泰弘投手（３１）が先発。野手陣は２戦目まで指名打者だったサンタナが右翼に入り、１～８番の打順は２戦目と同じ並びとなった。
　オリックスはセ・リーグ本拠地開催で指名打者制がないため、吉田正尚外野手（２８）が「３番・左翼」でスタメン入り。９月３日のソフトバンク戦（ペイペイ）以来の左翼守備に就く。先発は田嶋大樹投手（２５）。
【オリックス】
１番・中・福田
２番・三・宗
３番・左・吉田正
４番・右・杉本
５番・一・モヤ
６番・二・安達
７番・遊・紅林
８番・捕・伏見
９番・投・田嶋
【ヤクルト】
１番・中・塩見
２番・左・青木
３番・二・山田
４番・三・村上
５番・右・サンタナ
６番・捕・中村
７番・一・オスナ
８番・遊・西浦
９番・投・小川

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