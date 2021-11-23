【日本シリーズ】オリックス吉田正尚は「３番・左翼」でスタメン、先発はヤ・小川泰弘とオ・田嶋大樹
2021年11月23日 17時26分
◇２３日 日本シリーズ第３戦 ヤクルト―オリックス（東京ドーム）
両チームのスターティングメンバーが発表され、ホーム開催のヤクルトは小川泰弘投手（３１）が先発。野手陣は２戦目まで指名打者だったサンタナが右翼に入り、１～８番の打順は２戦目と同じ並びとなった。
オリックスはセ・リーグ本拠地開催で指名打者制がないため、吉田正尚外野手（２８）が「３番・左翼」でスタメン入り。９月３日のソフトバンク戦（ペイペイ）以来の左翼守備に就く。先発は田嶋大樹投手（２５）。
【オリックス】
１番・中・福田
２番・三・宗
３番・左・吉田正
４番・右・杉本
５番・一・モヤ
６番・二・安達
７番・遊・紅林
８番・捕・伏見
９番・投・田嶋
１番・中・福田
２番・三・宗
３番・左・吉田正
４番・右・杉本
５番・一・モヤ
６番・二・安達
７番・遊・紅林
８番・捕・伏見
９番・投・田嶋
【ヤクルト】
１番・中・塩見
２番・左・青木
３番・二・山田
４番・三・村上
５番・右・サンタナ
６番・捕・中村
７番・一・オスナ
８番・遊・西浦
９番・投・小川
１番・中・塩見
２番・左・青木
３番・二・山田
４番・三・村上
５番・右・サンタナ
６番・捕・中村
７番・一・オスナ
８番・遊・西浦
９番・投・小川
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