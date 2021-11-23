週二十時間以上働く労働者が入る雇用保険の保険料負担を巡る議論が大詰めを迎えている。企業が払う休業手当を政府が補う雇用調整助成金（雇調金）の特例措置など新型コロナウイルス対策により、財政が悪化し積立金がほぼ枯渇。国費で二兆円超を投入し、ひとまず財政破綻を避ける。主な原資となり、年末に決まる来年度保険料率は引き上げが有力だ。

雇用保険は失業手当や育児休業給付金、職業訓練を運営する社会保険で、本来の保険料率は労働者が賃金の０・６％、企業が０・９５％。コロナ感染症流行前の好景気を背景に積立金が最大六兆円を超えたため、本年度は労働者０・３％、企業０・６％に下げている。

昨春以降の感染拡大により休業者が急増。雇調金の助成率引き上げや支給要件緩和もあり、支給決定額は累計五兆円に迫る。政府は助成率上げなどの特例を年明けから次第に縮小。本年度に雇調金に振り向ける資金は既に不足しており、不測の事態に対応する分を加え、計二兆二千億円を本年度補正予算案に計上する方向で調整している。

社会保険は保険料による運営が原則。厚生労働省幹部は「多額の税金を使うなら、労使負担も増やさないと国民に説明できない」と、料率上...

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