韓国の7人組グループ・BTSが日本時間22日、アメリカの権威あるポピュラー音楽授賞式『2021アメリカン・ミュージック・アワード(2021 American Music Awards. AMA)』で「今年のアーティスト(Artist Of The Year)」を獲得。ノミネートされた3部門全てで受賞し、3冠を達成した。

BTSは21日(以下現地時間)、アメリカ・ロサンゼルスのマイクロソフト・シアターで開催された「2021アメリカン・ミュージック・アワード」に出席した。BTSは「今年のアーティスト(Artist Of The Year)」を含め、「フェイバリットポップデュオ/グループ(Favorite Pop Duo or Group)」「フェイバリットポップソング(Favorite Pop Song/Butter)」などノミネートされた3部門全てで受賞した。 BTSはまた、「アメリカンミュージックアワード」の大賞である「今年のアーティスト(Artist Of The Year)」として今年の授賞式のフィナーレのステージを飾った。

BTSは同アワードで、2018年から今年まで4年連続受賞の栄光を手にした。特に「今年のアーティスト(Artist Of The Year)」と「フェイバリットポップソング(Favorite Pop Song/Butter)」は今年初めて受賞し、高まった“グローバル的地位”を証明した。

「フェイバリットポップソング(Favorite Pop Song/Butter)」の受賞者としてステージに上がったBTSは「ARMY(ファンの総称)の皆さんとAMAに感謝する。ARMYの皆さんのおかげで受賞した賞」と語り、「韓国出身グループである僕たちにはこの賞がより価値あるものに感じられる。僕たちは音楽を作り、一緒に楽しむことを愛す人たちですが、ありがたいことに多くの方々が私たちの音楽を楽しんでくださったので、今この場に立つことができたと思う」と話した。

続いてBTSは「Butter」で「フェイバリットポップソング(Favorite Pop Song/Butter)」を受賞し、「皆さんのおかげで今年『Butter』が大きな人気を集めた。大変な時期に多くの人々に肯定的なエネルギーを伝えたかったが、今回の受賞が私たちの歌が多くの人々の心に届いたことを代弁しているようだ。感謝している」と謝意を表した。

BTSは同アワードの大賞である「今年のアーティスト(Artist Of The Year)」のトロフィーも獲得。メンバーは「今年のアーティスト賞を受賞できて光栄だ。4年前、僕たちは初めてアメリカのテレビライブパフォーマンスをこの舞台で行った。今でも、あの時どれほど緊張して、楽しんだか覚えている。その後、驚くべき旅程を歩んできたが、ARMYの皆さんを除いて、誰も僕たちがこの場でこの賞を受けるとは思わなかった」と本音を吐露し、「僕たち7人は音楽を愛する気持ちで集まった。音楽の力と全世界の多くの人々のおかげでここまで来れたし、このような大きな賞を受賞することができた。奇跡のようなことであり、当たり前なことだとは思わない。この賞の栄光を皆さんに捧げたい」としみじみ語った。そして「僕たちの音楽で皆さんを幸せにできるよう努力しており、この瞬間が新しいスタートになると信じている」と付け加えた。

また、BTSはコールドプレイとのパフォーマンスも披露した。BTSの7人のメンバーとクリス・マーティンは自由な姿で「My Universe」を熱唱。その後は「Butter」で同アワードの最後を華やかに飾った。BTSは授賞式に先立って行われたレッドカーペットでのインタビューで「Butter」のステージについて、「今日のパフォーマンスは、歴史に残るほどすばらしいもので、ものすごいもの」と予告した通り、熱い歓迎を受けた。

BTSは「Butter」のロゴイメージである黄色いハートにARMYへの思いを込めた紫色のハートの形を加えた、色合いの対比が際立つ舞台セットで「フェイバリットポップデュオ/グループ(Favorite Pop Duo or Group)」の栄誉を獲得した「Butter」パフォーマンスを披露した。「僕たちの後ろにはARMYがいる(Got ARMY right behind us)」という歌詞に黄色いハートが紫色のハートに変わる構成を通じて、ファンのためのBTSの特別な愛を表現した。

