BTS、米AMAsで3冠達成 「今年のアーティスト（Artist of The Year）」も初受賞
2021年11月22日 12時42分 (11月22日 14時05分更新)
韓国の7人組グループ・BTSが日本時間22日、アメリカの権威あるポピュラー音楽授賞式『2021アメリカン・ミュージック・アワード』（＝AMAs）でノミネートされた3部門をすべて受賞した。
BTSは「今年のアーティスト（Artist of The Year）」と「フェイバリット・デュオ／グループ（Favorite Pop Duo or Group）」「フェイバリット・ポップソング（Favorite Pop Song／Butter）」のにノミネート。 これらを制覇しみごと3冠を達成した。「今年のアーティスト」については今年初ノミネートでの受賞となった。
BTSは18年から今年まで4年連続で受賞候補者リストに名前をあげ、昨年まで3年連続1部門以上を受賞している。18年の「フェイバリット・ソーシャルアーティスト（Favorite Social Artist）」受賞を皮切りに、19年には「フェイバリット・ソーシャルアーティスト」「ポップ／ロック部門（Pop/Rock）フェイバリット・デュオ/グループ（Favorite Duo/Group）」、「ツアー・オブ・ザ・イヤー（Tour of the Year）」の3部門を受賞し、昨年は「ポップ／ロックジャンル・フェイバリット・デュオ／グループ」と「フェイバリット・ソーシャルアーティスト」部門でトロフィーを手にしている。
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