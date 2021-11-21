ラグビー７人制の２０２２年ワールドカップ（Ｗ杯）アジア予選を兼ねたアジアシリーズ最終日は２０日、ドバイで行われ、既にＷ杯出場権獲得を決めた女子の日本は決勝で中国に１４―１２で勝って優勝した。

Ｗ杯出場権を逃した男子の日本は３位決定戦で中国を２６―１９で下した。（共同）

