大みそか恒例の『第72回NHK紅白歌合戦』(後7:30~11:45 総合ほか)の出場歌手が19日、発表され、シンガー・ソングライターの平井大が初出場することが決定した。

平井は2020年5月から2週間に1度のペースで連続配信リリースを続け、今年3月からは3週間に1度、夏には1週間に1度にペースを早めるなど、精力的に新曲の配信を行ってきた。

全楽曲のストリーミング総再生回数は17億回超え。2020年9月にリリースした「Stand by me, Stand by you.」はストリーミング再生数2億5000万回を超えており、TikTokやYouTubeなどSNSでも大きな話題になっている。

NHKで行われた出場歌手発表会見にはジーンズにハットで登場。「今朝、紅白の出場が決まったことを聞きまして、まさか呼んでいただけると思っていなかったのでとてもうれしかったです」と喜び、「僕は、素直に音楽に触れていることが一番楽しいので、当日も、自分のその気持ちがどう届くのか楽しみです。いつもどおり心を込めて、のんびり楽しく、素直な気持ちでパフォーマンスできたらいいなと思います」と語った。

