26日放送『802 BINTANG GARDEN Respect to EXILE』に出演する数原龍友、山本彰吾、中島颯太、砂田将宏(C)FM802

Jr.EXILEのグループに所属する、数原龍友(GENERATIONS from EXILE TRIBE)、山本彰吾(THE RAMPAGE from EXILE TRIBE)、中島颯太(FANTASTICS from EXILE TRIBE)、砂田将宏(BALLISTIK BOYZ from EXILE TRIBE)が、26日放送のFM802『802 BINTANG GARDEN』(毎週金曜 後8:00)に出演する。

今回は「Respect to EXILE」と題し、4人が自身とEXILEの思い出について楽曲を交えながら語る。また、“EXILEと僕”というテーマで描いたイラストを同局のSNSで公開予定。さらに、EXILEデビュー20周年企画にあたりそれぞれのグループからリリースされるトリビュートシングルについても紹介する。

関連キーワード 音楽