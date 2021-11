『ROCK KIDS 802-OCHIKEN Goes ON!!-』に出演するRADWIMPS

ロックバンド・RADWIMPSが、メジャーデビュー記念日の23日に放送されるFM大阪『ROCK KIDS 802-OCHIKEN Goes ON!!-』(月~木 後9:00)に出演。メンバーの野田洋次郎、武田祐介と、番組DJの落合健太郎が東京から生放送する。

RADWIMPSは、同日にニューアルバム『FOREVER DAZE』をリリース。番組は「ROCK KIDS 802 -OCHIKEN Goes ON!!- with RADWIMPS」と題され、RADWIMPS一色となり、デビューから15年の歩みを振り返りつつ、約3年ぶりとなるアルバムや、まもなくスタートする全国ツアーへの思いをたっぷり語る。

