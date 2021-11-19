MANKAI STAGE『A3!』トルライ冬、キービジュアル＆試聴動画解禁
2021年11月19日 18時00分 (11月19日 18時06分更新)
ダウンロード数750万突破のイケメン役者育成ゲーム『A3!（エースリー）』を舞台化したMANKAI STAGE『A3!』シリーズ（エーステ）。2022年2月23日～26日にTACHIKAWA STAGE GARDENにて上演予定の「MANKAI STAGE『A3!』Troupe LIVE WINTER 2022」のキービジュアルが解禁された。
トルライでも披露予定の楽曲を収録した冬組オリジナルアルバム『MANKAI STAGE『A3!』Winter Troupe 雪の中で咲いた花』の試聴動画もあわせて公開。CDアルバムにはトルライ冬のチケット最速先行販売抽選申込券が封入されて
おり、発売日の12月15日より先行申し込みが可能となる。
おり、発売日の12月15日より先行申し込みが可能となる。
同公演は政府および東京都の定める新型コロナウイルス感染対策の方針に従って、公演の準備を行っており、政府や東京都などから新たな情報発表があった際には、変更の可能性がある。
■キャスト【冬組】
月岡紬：荒牧慶彦
高遠丞：北園涼
御影密：植田圭輔
有栖川誉：田中涼星
雪白東：上田堪大
鹿島雄三：鯨井康介
月岡紬：荒牧慶彦
高遠丞：北園涼
御影密：植田圭輔
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