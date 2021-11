大みそか恒例『第72回NHK紅白歌合戦』(12月31日 後7:30~11:45)の出場歌手が19日、発表された。初出場は、紅組は上白石萌音、Awesome City Club、BiSH、millennium parade×Belle(中村佳穂)の4組。白組は布袋寅泰、KAT-TUN、Snow Man、DISH//、平井大、布袋寅泰、まふまふの6組。出場歌手は43組、初出場は10組。

出場歌手に関する主な記録は以下のとおり。

【紅組】

Awesome City Club(初)

・『勿忘』(2021年1月27日配信開始)

オリコンストリーミングランキング累積2億回再生数突破

上白石萌音(初)

・『I’ll be there/スピン』(2021年10月13日発売)

オリコン週間シングルランキング最高位10位

・『note』(2020年8月26日発売)

オリコン週間アルバムランキング最高位3位

BiSH(初)

・『GOiNG TO DESTRUCTiON』(2021年8月4日発売)

オリコン週間アルバムランキング最高位1位

・『PAiNT it BLACK』(2018年3月28日発売)

オリコン週間シングルランキング最高位1位

millennium parade × Belle(初)

・millennium parade × Belle『U』(2021年7月12日配信開始)

オリコン週間デジタルシングル(単曲)ランキング最高位1位

薬師丸ひろ子(2)

・『セーラー服と機関銃』(1981年11月21日発売)

オリコン週間シングルランキング最高位1位

YOASOBI(2)

・『夜に駆ける』(2019年12月15日配信開始)

オリコンストリーミングランキング累積5億回再生数突破

・『THE BOOK』(2021年1月6日配信開始)

オリコン上半期ランキング2021 作品別売上数部門デジタルアルバムランキング1位

LiSA(3)

・『明け星』(2021年10月18日配信開始)

オリコン週間デジタルシングル(単曲)ランキング最高位1位

・『炎』(2020年10月12日配信開始)

オリコンストリーミングランキング累積3億回再生数突破

【白組】

KAT-TUN(初)

・最新シングル『We Just Go Hard feat.AK-69/EUPHORIA』(2021年9月8日発売)

オリコン週間シングルランキング最高位1位

Snow Man(初)

・オリコン上半期ランキング2021 アーティスト別セールス部門トータルランキング1位

・最新シングル『HELLO HELLO』(2021年7月14日発売)

オリコン週間シングルランキング最高位1位

・『Grandeur』(2021年1月20日発売)

オリコン週間シングルランキング最高位1位

オリコン上半期ランキング2021 作品別売上数部門シングルランキング1位

DISH//(初)

・『猫』(2017年8月15日配信開始)

オリコンストリーミングランキング累積1億回再生数突破

平井大(初)

・『Stand by me, Stand by you.』(2020年9月9日配信開始)

オリコンストリーミングランキング累積2億回再生数突破

布袋寅泰(初)

・『スリル』(1995年10月18日発売)

オリコン週間シングルランキング最高位1位

・最高累積売上枚数アルバム『GREATEST HITS 1990-1999』(1999年6月23日発売)

オリコンアルバムランキング累積売上111.8万枚

オリコン週間アルバムランキング最高位1位

まふまふ(初)

・『神楽色アーティファクト』(2019年10月16日発売)

オリコン週間アルバムランキング最高位2位

宮本浩次(2)

・『ROMANCE』(2020年11月18日発売)

オリコン週間アルバムランキング最高位1位

“カラフル”特別企画

松平健

・『マツケンサンバII』(2004年7月7日発売)

オリコンシングルランキング累積売上41.1万枚

オリコン週間シングルランキング最高位3位

※オリコン調べ(2021年11月22日付現在)

