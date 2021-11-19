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【オリコン】『第72回NHK紅白歌合戦』出場歌手に関する主な記録

2021年11月19日 13時10分 (11月19日 15時06分更新)
『第72回紅白歌合戦』キービジュアル（C）NHK

『第72回紅白歌合戦』キービジュアル（C）NHK

　大みそか恒例『第72回NHK紅白歌合戦』（12月31日　後7：30～11：45）の出場歌手が19日、発表された。初出場は、紅組は上白石萌音、Awesome City Club、BiSH、millennium parade×Belle（中村佳穂）の4組。白組は布袋寅泰、KAT-TUN、Snow Man、DISH//、平井大、布袋寅泰、まふまふの6組。出場歌手は43組、初出場は10組。
【一覧】『第72回NHK紅白歌合戦』出場歌手　これまでの出場回数も
　出場歌手に関する主な記録は以下のとおり。
【紅組】
Awesome City Club（初）
・『勿忘』（2021年1月27日配信開始）
オリコンストリーミングランキング累積2億回再生数突破
上白石萌音（初）
・『I’ll be there／スピン』（2021年10月13日発売）
オリコン週間シングルランキング最高位10位
・『note』（2020年8月26日発売）
オリコン週間アルバムランキング最高位3位
BiSH（初）
・『GOiNG TO DESTRUCTiON』（2021年8月4日発売）
オリコン週間アルバムランキング最高位1位
・『PAiNT it BLACK』（2018年3月28日発売）
オリコン週間シングルランキング最高位1位
millennium parade × Belle（初）
・millennium parade × Belle『U』（2021年7月12日配信開始）
オリコン週間デジタルシングル（単曲）ランキング最高位1位
薬師丸ひろ子（2）
・『セーラー服と機関銃』（1981年11月21日発売）
オリコン週間シングルランキング最高位1位
YOASOBI（2）
・『夜に駆ける』（2019年12月15日配信開始）
オリコンストリーミングランキング累積5億回再生数突破
・『THE BOOK』（2021年1月6日配信開始）
オリコン上半期ランキング2021 作品別売上数部門デジタルアルバムランキング1位
LiSA（3）
・『明け星』（2021年10月18日配信開始）
オリコン週間デジタルシングル(単曲)ランキング最高位1位
・『炎』（2020年10月12日配信開始）
オリコンストリーミングランキング累積3億回再生数突破
【白組】
KAT-TUN（初）
・最新シングル『We Just Go Hard feat.AK-69／EUPHORIA』（2021年9月8日発売）
オリコン週間シングルランキング最高位1位
Snow Man（初）
・オリコン上半期ランキング2021 アーティスト別セールス部門トータルランキング1位
・最新シングル『HELLO HELLO』（2021年7月14日発売）
オリコン週間シングルランキング最高位1位
・『Grandeur』（2021年1月20日発売）
オリコン週間シングルランキング最高位1位
オリコン上半期ランキング2021 作品別売上数部門シングルランキング1位
DISH//（初）
・『猫』（2017年8月15日配信開始）
オリコンストリーミングランキング累積1億回再生数突破
平井大（初）
・『Stand by me, Stand by you.』（2020年9月9日配信開始）
オリコンストリーミングランキング累積2億回再生数突破
布袋寅泰（初）
・『スリル』（1995年10月18日発売）
オリコン週間シングルランキング最高位1位
・最高累積売上枚数アルバム『GREATEST HITS 1990-1999』（1999年6月23日発売）
オリコンアルバムランキング累積売上111.8万枚
オリコン週間アルバムランキング最高位1位
まふまふ（初）
・『神楽色アーティファクト』（2019年10月16日発売）
オリコン週間アルバムランキング最高位2位
宮本浩次（2）
・『ROMANCE』（2020年11月18日発売）
オリコン週間アルバムランキング最高位1位
“カラフル”特別企画
松平健
・『マツケンサンバII』（2004年7月7日発売）
オリコンシングルランキング累積売上41.1万枚
オリコン週間シングルランキング最高位3位
※オリコン調べ（2021年11月22日付現在）
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