【オリコン】『第72回NHK紅白歌合戦』出場歌手に関する主な記録
2021年11月19日 13時10分 (11月19日 15時06分更新)
大みそか恒例『第72回NHK紅白歌合戦』（12月31日 後7：30～11：45）の出場歌手が19日、発表された。初出場は、紅組は上白石萌音、Awesome City Club、BiSH、millennium parade×Belle（中村佳穂）の4組。白組は布袋寅泰、KAT-TUN、Snow Man、DISH//、平井大、布袋寅泰、まふまふの6組。出場歌手は43組、初出場は10組。
出場歌手に関する主な記録は以下のとおり。
【紅組】
Awesome City Club（初）
・『勿忘』（2021年1月27日配信開始）
オリコンストリーミングランキング累積2億回再生数突破
・『勿忘』（2021年1月27日配信開始）
オリコンストリーミングランキング累積2億回再生数突破
上白石萌音（初）
・『I’ll be there／スピン』（2021年10月13日発売）
オリコン週間シングルランキング最高位10位
・『note』（2020年8月26日発売）
オリコン週間アルバムランキング最高位3位
・『I’ll be there／スピン』（2021年10月13日発売）
オリコン週間シングルランキング最高位10位
・『note』（2020年8月26日発売）
オリコン週間アルバムランキング最高位3位
BiSH（初）
・『GOiNG TO DESTRUCTiON』（2021年8月4日発売）
オリコン週間アルバムランキング最高位1位
・『PAiNT it BLACK』（2018年3月28日発売）
オリコン週間シングルランキング最高位1位
・『GOiNG TO DESTRUCTiON』（2021年8月4日発売）
オリコン週間アルバムランキング最高位1位
・『PAiNT it BLACK』（2018年3月28日発売）
オリコン週間シングルランキング最高位1位
millennium parade × Belle（初）
・millennium parade × Belle『U』（2021年7月12日配信開始）
オリコン週間デジタルシングル（単曲）ランキング最高位1位
・millennium parade × Belle『U』（2021年7月12日配信開始）
オリコン週間デジタルシングル（単曲）ランキング最高位1位
薬師丸ひろ子（2）
・『セーラー服と機関銃』（1981年11月21日発売）
オリコン週間シングルランキング最高位1位
・『セーラー服と機関銃』（1981年11月21日発売）
オリコン週間シングルランキング最高位1位
YOASOBI（2）
・『夜に駆ける』（2019年12月15日配信開始）
オリコンストリーミングランキング累積5億回再生数突破
・『THE BOOK』（2021年1月6日配信開始）
オリコン上半期ランキング2021 作品別売上数部門デジタルアルバムランキング1位
・『夜に駆ける』（2019年12月15日配信開始）
オリコンストリーミングランキング累積5億回再生数突破
・『THE BOOK』（2021年1月6日配信開始）
オリコン上半期ランキング2021 作品別売上数部門デジタルアルバムランキング1位
LiSA（3）
・『明け星』（2021年10月18日配信開始）
オリコン週間デジタルシングル(単曲)ランキング最高位1位
・『炎』（2020年10月12日配信開始）
オリコンストリーミングランキング累積3億回再生数突破
・『明け星』（2021年10月18日配信開始）
オリコン週間デジタルシングル(単曲)ランキング最高位1位
・『炎』（2020年10月12日配信開始）
オリコンストリーミングランキング累積3億回再生数突破
【白組】
KAT-TUN（初）
・最新シングル『We Just Go Hard feat.AK-69／EUPHORIA』（2021年9月8日発売）
オリコン週間シングルランキング最高位1位
・最新シングル『We Just Go Hard feat.AK-69／EUPHORIA』（2021年9月8日発売）
オリコン週間シングルランキング最高位1位
Snow Man（初）
・オリコン上半期ランキング2021 アーティスト別セールス部門トータルランキング1位
・最新シングル『HELLO HELLO』（2021年7月14日発売）
オリコン週間シングルランキング最高位1位
・『Grandeur』（2021年1月20日発売）
オリコン週間シングルランキング最高位1位
オリコン上半期ランキング2021 作品別売上数部門シングルランキング1位
・オリコン上半期ランキング2021 アーティスト別セールス部門トータルランキング1位
・最新シングル『HELLO HELLO』（2021年7月14日発売）
オリコン週間シングルランキング最高位1位
・『Grandeur』（2021年1月20日発売）
オリコン週間シングルランキング最高位1位
オリコン上半期ランキング2021 作品別売上数部門シングルランキング1位
DISH//（初）
・『猫』（2017年8月15日配信開始）
オリコンストリーミングランキング累積1億回再生数突破
・『猫』（2017年8月15日配信開始）
オリコンストリーミングランキング累積1億回再生数突破
平井大（初）
・『Stand by me, Stand by you.』（2020年9月9日配信開始）
オリコンストリーミングランキング累積2億回再生数突破
・『Stand by me, Stand by you.』（2020年9月9日配信開始）
オリコンストリーミングランキング累積2億回再生数突破
布袋寅泰（初）
・『スリル』（1995年10月18日発売）
オリコン週間シングルランキング最高位1位
・最高累積売上枚数アルバム『GREATEST HITS 1990-1999』（1999年6月23日発売）
オリコンアルバムランキング累積売上111.8万枚
オリコン週間アルバムランキング最高位1位
・『スリル』（1995年10月18日発売）
オリコン週間シングルランキング最高位1位
・最高累積売上枚数アルバム『GREATEST HITS 1990-1999』（1999年6月23日発売）
オリコンアルバムランキング累積売上111.8万枚
オリコン週間アルバムランキング最高位1位
まふまふ（初）
・『神楽色アーティファクト』（2019年10月16日発売）
オリコン週間アルバムランキング最高位2位
・『神楽色アーティファクト』（2019年10月16日発売）
オリコン週間アルバムランキング最高位2位
宮本浩次（2）
・『ROMANCE』（2020年11月18日発売）
オリコン週間アルバムランキング最高位1位
・『ROMANCE』（2020年11月18日発売）
オリコン週間アルバムランキング最高位1位
“カラフル”特別企画
松平健
・『マツケンサンバII』（2004年7月7日発売）
オリコンシングルランキング累積売上41.1万枚
オリコン週間シングルランキング最高位3位
松平健
・『マツケンサンバII』（2004年7月7日発売）
オリコンシングルランキング累積売上41.1万枚
オリコン週間シングルランキング最高位3位
※オリコン調べ（2021年11月22日付現在）
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