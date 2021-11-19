上白石萌音、BiSH、KAT-TUN、まふまふが初出場 特別企画にマツケン登場【紅白歌合戦出場者発表】
2021年11月19日 12時52分
大みそか放送の「第７２回ＮＨＫ紅白歌合戦」の出場者が１９日、明らかになった。この日までに発表されたのは紅組２２組、白組２１組、特別企画１組の計４４組で、初出場は紅組４組、白組６組。ラインアップは以下の通り（カッコ内は出場回数）。
【紅組】
ＡＩ（４）
あいみょん（３）
石川さゆり（４４）
Ａｗｅｓｏｍｅ Ｃｉｔｙ Ｃｌｕｂ（初）
上白石萌音（初）
坂本冬美（３３）
櫻坂４６（２）
天童よしみ（２６）
東京事変（２）
ＮｉｚｉＵ（２）
乃木坂４６（７）
Ｐｅｒｆｕｍｅ（１４）
ＢｉＳＨ（初）
日向坂４６（３）
松田聖子（２５）
ＭＩＳＩＡ（６）
水森かおり（１９）
ｍｉｌｅｔ（２）
ｍｉｌｌｅｎｎｉｕｍ Ｐａｒａｄｅ×Ｂｅｌｌｅ（中村佳穂）（初）
薬師丸ひろ子（２）
ＹＯＡＳＯＢＩ（２）
ＬｉＳＡ（３）
あいみょん（３）
石川さゆり（４４）
Ａｗｅｓｏｍｅ Ｃｉｔｙ Ｃｌｕｂ（初）
上白石萌音（初）
坂本冬美（３３）
櫻坂４６（２）
天童よしみ（２６）
東京事変（２）
ＮｉｚｉＵ（２）
乃木坂４６（７）
Ｐｅｒｆｕｍｅ（１４）
ＢｉＳＨ（初）
日向坂４６（３）
松田聖子（２５）
ＭＩＳＩＡ（６）
水森かおり（１９）
ｍｉｌｅｔ（２）
ｍｉｌｌｅｎｎｉｕｍ Ｐａｒａｄｅ×Ｂｅｌｌｅ（中村佳穂）（初）
薬師丸ひろ子（２）
ＹＯＡＳＯＢＩ（２）
ＬｉＳＡ（３）
【白組】
ＫＡＴ―ＴＵＮ（初）
関ジャニ∞（１０）
Ｋｉｎｇ＆Ｐｒｉｎｃｅ（４）
郷ひろみ（３４）
ＧＥＮＥＲＡＴＩＯＮＳ（３）
純烈（４）
鈴木雅之（４）
ＳｉｘＴＯＮＥＳ（２）
Ｓｎｏｗ Ｍａｎ（初）
ＤｉＳＨ／／（初）
ＢＵＭＰ ＯＦ ＣＨＩＣＫＥＮ（２）
氷川きよし（２２）
平井大（初）
福山雅治（１４）
星野源（７）
布袋寅泰（初）
まふまふ（初）
三山ひろし（７）
宮本浩次（２）
山内惠介（７）
ゆず（１２）
関ジャニ∞（１０）
Ｋｉｎｇ＆Ｐｒｉｎｃｅ（４）
郷ひろみ（３４）
ＧＥＮＥＲＡＴＩＯＮＳ（３）
純烈（４）
鈴木雅之（４）
ＳｉｘＴＯＮＥＳ（２）
Ｓｎｏｗ Ｍａｎ（初）
ＤｉＳＨ／／（初）
ＢＵＭＰ ＯＦ ＣＨＩＣＫＥＮ（２）
氷川きよし（２２）
平井大（初）
福山雅治（１４）
星野源（７）
布袋寅泰（初）
まふまふ（初）
三山ひろし（７）
宮本浩次（２）
山内惠介（７）
ゆず（１２）
【特別企画】
松平健が「マツケンサンバ２」を歌唱
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