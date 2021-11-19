上白石萌音

大みそか放送の「第７２回ＮＨＫ紅白歌合戦」の出場者が１９日、明らかになった。この日までに発表されたのは紅組２２組、白組２１組、特別企画１組の計４４組で、初出場は紅組４組、白組６組。ラインアップは以下の通り（カッコ内は出場回数）。

【紅組】

ＡＩ（４）

あいみょん（３）

石川さゆり（４４）

Ａｗｅｓｏｍｅ Ｃｉｔｙ Ｃｌｕｂ（初）

上白石萌音（初）

坂本冬美（３３）

櫻坂４６（２）

天童よしみ（２６）

東京事変（２）

ＮｉｚｉＵ（２）

乃木坂４６（７）

Ｐｅｒｆｕｍｅ（１４）

ＢｉＳＨ（初）

日向坂４６（３）

松田聖子（２５）

ＭＩＳＩＡ（６）

水森かおり（１９）

ｍｉｌｅｔ（２）

ｍｉｌｌｅｎｎｉｕｍ Ｐａｒａｄｅ×Ｂｅｌｌｅ（中村佳穂）（初）

薬師丸ひろ子（２）

ＹＯＡＳＯＢＩ（２）

ＬｉＳＡ（３）

【白組】

ＫＡＴ―ＴＵＮ（初）

関ジャニ∞（１０）

Ｋｉｎｇ＆Ｐｒｉｎｃｅ（４）

郷ひろみ（３４）

ＧＥＮＥＲＡＴＩＯＮＳ（３）

純烈（４）

鈴木雅之（４）

ＳｉｘＴＯＮＥＳ（２）

Ｓｎｏｗ Ｍａｎ（初）

ＤｉＳＨ／／（初）

ＢＵＭＰ ＯＦ ＣＨＩＣＫＥＮ（２）

氷川きよし（２２）

平井大（初）

福山雅治（１４）

星野源（７）

布袋寅泰（初）

まふまふ（初）

三山ひろし（７）

宮本浩次（２）

山内惠介（７）

ゆず（１２）

【特別企画】

松平健が「マツケンサンバ２」を歌唱