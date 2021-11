『TOMMY HILFIGER JAPAN CHANNEL』オープン記念イベントに出演する(左から)RAN、REIKO

トミー ヒルフィガーは、フラッグシップストア「トミー ヒルフィガー 表参道店」の店内に、サテライトスタジオ『TOMMY HILFIGER JAPAN CHANNEL』をオープン、不定期に公開収録トークイベントを開催する。記念すべき最初のゲストとして、ラッパー/ソングライターのSKY-HIが手掛けたボーイズグループ発掘オーディション『THE FIRST』から輩出され、注目を集めるアーティストのRANとREIKOが出演すると19日、発表された。

RANとREIKOにとって、今回が初のトークイベントとなり、テレビでは伝えきれなかったオーディションの裏側や、普段のファッション、休日の過ごし方、そして今後の目標など、まだまだ知られていない彼らの素顔に迫る。MCにはインスタグラムやYouTubeでも大人気のHIROMIとFUKAMIを起用し、二人の軽快なトークとともに展開していく。

この公開収録トークイベントの観覧には、事前に「トミー ヒルフィガー 表参道店」にて配布される観覧抽選券の入手が必要となる。抽選に当選された方のみ、当日の公開収録を観覧できる。

初回の観覧抽選券は、11月20、21日午前11時~午後8時の間、「トミー ヒルフィガー 表参道店」にて配布する。詳細については、特設サイトに掲載。また、同サイトにてイベント当日の模様を後日公開する。

■TOMMY HILFIGER JAPAN CHANNEL 特設サイト

http://tom.my/6008JeOXq

※11月19日午前11時よりオープン

■公開収録スケジュール:

第1回11月25日(木)午後7時~午後8時『Futuremakers』

第2回12月2日(木)午後7時~午後8時『Fashion』

第3回12月9日(木)午後7時~午後8時『was, now and the future…』

※開場時間は午後6時45分

関連キーワード エンタメ総合