ロックバンド・ALIが18日、活動を再開したことを公式サイトで発表した。「ALIは元メンバーが起訴されて以来、半年間活動を休止しておりましたが、本日、2021年11月18日より活動を再開させることをご報告いたします」とした。

■サイトコメント全文

いつもALIを応援してくださり、誠にありがとうございます。

弊社所属バンドALIは元メンバーが起訴されて以来、半年間活動を休止しておりましたが、本日、2021年11月18日より活動を再開させることをご報告いたします。

2021年11月18日

Alien Liberty International株式会社

■リーダーであるLEOより応援してくださる皆様へ

過ぎてゆく時間の中、

浮き彫りになる裏切りや、信頼の崩壊、体調の悪化、本当に沢山の絶望的な危機がありました。

目の前で、たくさんの積み上げた夢や希望を僕は、

ひたすら目の前で壊れていくのを、眺めてるような日々や時間でした。

そんな期間、

ただの一瞬でもALIを、音楽を、人生のうちから辞めようとは僕は思わず、

恥にまみれようと、永遠に贖罪の日々であろうと、

決して諦めずに、いつか皆様に、少しでも音楽を届けられる日が来るまではと足掻いて、

あらゆる感情、景色を少しでも活かせるように、全てをALIの為にと自分なりに大切に生きてまいりました。

僕がこうしてここで言葉を連ねることが出来るのは、

本当に沢山の人の支えと、応援によるものです。

応援してくれているファンの皆様、

たくさんの関係者、タイアップ先々の皆様、本当に申し訳ありませんでした。

たくさんの方々と共に作品を作るこの業界において、

たくさんの信頼や愛や多大なる時間を奪い、我々や皆様の時間や作品や信頼や愛を殺してしまいました。

どんなに美しい未来が来ても、絶対に忘れてはいけない過去として僕は背負っていきます。

一生後ろ指を指されても仕方がありません。誰かに死ぬほど憎まれていても仕方ありません。

それでも、音楽を、ALIをやらせていただきたいです。

僕が、ALIが一生罪人扱いされても、

音楽はこの世の何よりも美しく、世界は美しく、人生は生きる価値がある素晴らしきモノだと、

僕は死ぬまで音楽を通して描き、叫び続けたいんです。ごめんなさい。

自分勝手なことばかりですが、

また精一杯ALIを、頑張らせていただきたいと思います。

I won’t give up the fight in my life

cause my life is living for love

And I won’t give up the fight in my life

stand off and groove on time

LOST IN PARADISE

これからも

歌に救われ、歌のように生きてまいります。

久しぶりに言わせてくささい。

音楽最高。

音楽万歳。

ALI

LEO

