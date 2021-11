『ARIA』シリーズ最終章で思いを明かした(左から)牧野由依、葉月絵理乃、皆川純子、中原麻衣、西村ちなみ、名取孝浩監督 (C)ORICON NewS inc.

声優の皆川純子、中原麻衣、葉月絵理乃、西村ちなみ、牧野由依が18日、都内で行われたアニメ『ARIA』シリーズの最新作『ARIA The BENEDIZIONE』(12月3日公開)の完成披露上映会に登壇した。

『ARIA』は、水の惑星・アクアを代表とする観光都市として知られるネオ・ヴェネチアで、プリマ・ウンディーネになる夢をかなえた水無灯里と仲間との日々を描く物語。アニメシリーズは2005年に『ARIA The ANIMATION』からスタート、06年に『The NATURAL』、07年に『The OVA ~ARIETTA~』、08年に『The ORIGINATION』、15年に完全新作アニメーション『ARIA The AVVENIRE』が制作。そして、アニメ放送開始15周年の記念作品として、3月に公開された『ARIA The CREPUSCOLO』に続き、『ARIA The BENEDIZIONE』がシリーズ最終章となる。

05年から16年もの月日にわたって本作に携わってきた葉月(灯里役)は「こんなに長く続くと思っていませんでした。当時は13話で完結すると思っていて、それがこんなに長く続いてくれたことがありがたい思いでいっぱいです」といい、西村(アリア社長役)も「普段から社長の声を出しているわけではないですが、すぐに言えるくらい自分の中の一部となっている大事な作品です。こんなに長く歩ませてもらえたことがうれしくて感謝の気持ちでいっぱいです」と支えてくれた人たちに感謝した。

最終章となる本作に見どころについて中原(あずさ役)は「晃さんのかっこよさですかね。本当にかっこよくて、かっこよくて…。何度か巻き戻しましたよね(笑)」とアピール。主題歌「ウンディーネ」を歌う牧野は「16年前になるのがびっくりですが、曲と一緒に大事にしていたものをみなさんに聞いていただけたら」と歌もポイントにあげた。

晃を演じる皆川は「晃を演じられて本当にうれしかったです。光栄でした。ですが、私はフィナーレと思って演じていません。とてもとてもすてきな作品で、フィナーレじゃないと思って演じました。また、彼女たちの日常を切り取ってお届けできる日がくると感じています」と、本作への思いを語った。

