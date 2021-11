フジテレビ系で12月1日と8日の2週にわたって放送される音楽特番『2021FNS歌謡祭』(第1夜:12月1日 後6:30~11:28/第2夜:12月8日 後6:30~11:03)出演アーティスト第1弾として71組が18日、発表された。

ジャニーズ勢はKinKi Kids、関ジャニ∞、KAT-TUN、Hey! Say! JUMP、Sexy Zone、A.B.C-Z、ジャニーズWEST、SixTONESの8組がラインナップ。

初出演組は、12月1日の第1夜は、ボーカロイドプロデューサー・Ayaseとシンガー・ソングライターのikuraからなるYOASOBI。12月8日放送の第2夜は、あいみょん、東京スカパラダイスオーケストラとのコラボで話題のムロツヨシ、10月に歌手デビューしたナインティナインの矢部浩之ら。矢部は、デビュー曲『スタンドバイミー』を、作詞・作曲を担当した石崎ひゅーいとのコラボでテレビ初披露する。

実在する競走馬をモチーフにし、ゲームや漫画、アニメなどの幅広い展開で人気を博しているクロスメディアコンテンツ『ウマ娘 プリティーダービー』から、ウマ娘の“出走”が決定。今回は、スタジオを飛び出し、本物の競馬場から出走する。

人気アニメ『ラブライブ!スーパースター!!』シリーズから誕生したスクールアイドルグループ・Liella!も初出演。人気ミュージカル『刀剣乱舞』から刀剣男士が出陣することも決定した。

世代を超えて愛され続けるアニメ『機動戦士ガンダム』シリーズの特別プログラムがついに実現。T.M.Revolution/西川貴教が『機動戦士ガンダムSEED』から「INVOKE-インヴォーク-」を、森口博子が『機動戦士Ζガンダム』から「水の星へ愛をこめて」を、今年公開された映画『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ』から[Alexandros]が主題歌「閃光」を披露する。

歌手活動40周年の薬師丸ひろ子、デビュー20周年のEXILEら周年アーティストも続々登場。EXILEは『FNS歌謡祭』限定の「20周年SPメドレー」をパフォーマンス。結成15周年のAKB48は、特別企画として、“ある卒業生”と一夜限りのコラボパフォーマンスを披露する。

目玉企画のコラボレーションも一部明らかに。日向坂46がユニバーサル・スタジオ・ジャパンの20周年限定「NO LIMIT!」クリスマスツリーの前から、人気のキャラクターたちと一緒にクリスマスソングを届ける。男女4人組バンド・緑黄色社会は、高校生のソングリーダー部とコラボレーションする。

『FNS歌謡祭』恒例のミュージカル企画も充実。劇団四季の新作ミュージカル『アナと雪の女王』の名シーンを新劇場から披露するほか、現在公演中のミュージカル『マイ・フェア・レディ』が豪華キャストで、名シーン満載のスペシャルメドレーを帝国劇場から届ける。そのほかのミュージカル企画は後日発表される。

追加出演アーティストは特別企画とともに後日発表となる。

■『2021FNS歌謡祭』出演者

▼司会

相葉雅紀、永島優美(フジテレビアナウンサー)

▼第1夜 出演アーティスト

AI

aiko

蒼井翔太

ウマ娘(サイレンススズカ役:高野麻里佳、トウカイテイオー役:Machico、シンボリルドルフ役:田所あずさ、マンハッタンカフェ役:小倉 唯、テイエムオペラオー役:徳井青空、エアグルーヴ役:青木瑠璃子、ツインターボ役:花井美春)

EXILE

大塚愛

岡本知高

上白石萌音

関ジャニ∞

KinKi Kids

クリス・ハート

劇団四季『アナと雪の女王』

倖田來未

郷ひろみ

櫻坂46

さだまさし

三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE

JO1

JUJU

Sexy Zone

DA PUMP

DISH//

東方神起

徳永英明

なにわ男子

NiziU

秦基博

日向坂46

BoA

水樹奈々

milet

ももいろクローバーZ

薬師丸ひろ子

山崎育三郎

YOASOBI

LA DIVA(森山良子、平原綾香、新妻聖子、サラ・オレイン)

LiSA

Little Glee Monster

緑黄色社会

和田アキ子

渡辺美里

ほか

▼第2夜 出演アーティスト

あいみょん

[Alexandros]

石崎ひゅーい

AKB48

A.B.C-Z

KAT-TUN

上白石萌音

Creepy Nuts

THE RAMPAGE from EXILE TRIBE

THE ALFEE

ジェニーハイ

GENERATIONS from EXILE TRIBE

ジャニーズWEST

SixTONES

sumika

SEKAI NO OWARI

Da-iCE

T.M.Revolution

東京スカパラダイスオーケストラ

乃木坂46

氷川きよし

Hey! Say! JUMP

MAN WITH A MISSION

ミュージカル『刀剣乱舞』 刀剣男士 (鶴丸国永、浦島虎徹、日向正宗、豊前江、松井江、村雲江)

ミュージカル『マイ・フェア・レディ』カンパニー

ムロツヨシ

森口博子

矢部浩之

山崎育三郎

優里

Liella!

WANIMA

ほか

※50音順

