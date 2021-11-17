ライブBlu-ray／DVD『King & Prince CONCERT TOUR 2021 〜Re:Sense〜』を来年1月12日にリリースするKing ＆ Prince

人気グループ・King ＆ Princeが、ライブBlu-ray／DVD『King & Prince CONCERT TOUR 2021 〜Re:Sense〜』を来年1月12日にリリースすることが決定した。

今作は、7月25日の大阪城ホール公演を皮切りに、9月19日の北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナ公演まで全国５都市で28公演が行われたツアー『King & Prince CONCERT TOUR 2021 〜Re:Sense〜』のうち、横浜アリーナ公演を収録したもの。約２年ぶりとなる有観客での豪華セットの中、Tiara（ファンの総称）との一体感あるステージを繰り広げた。

初回限定盤の特典映像にはメンバーインタビューを中心に、リハーサル、ゲネプロ、初日の大阪城ホール公演密着など、ツアーの始まりまでを追いかけたドキュメント映像を収録。高橋海人が振付し、水を張ったステージで披露された「Body Paint」のダンスショット映像や、「Namae Oshiete」のソロアングル映像も収められる。

通常盤特典のドキュメント映像は、初回盤とは全く異なる内容。大阪～札幌までのツアー各地でのKing & Princeを追いかけながら、各会場ごとに密着メンバーを変え、会場内やステージ上でこっそり進行していたメンバー密着企画を収録。さらに最終公演の「フィジャディバ グラビボ ブラジポテト！」と、ダブルアンコール「Full Time Lover」も特別収録される。

■『King & Prince CONCERT TOUR 2021 〜Re:Sense〜』収録内容

▼ライブ本編（全30曲収録／初回限定盤・通常盤共通）

・koi-wazurai

・Heart & Beat

・High On Love!

・Namae Oshiete

・ナミウテココロ

・Naughty Girl

・Dance to the music

・Beating Hearts

・Dance with me

・＆LOVE

・Amazing Romance

・サマーデイズ

・恋降る月夜に君想ふ

・Lost in Love

・I promise

・Body Paint

・BUBBLES & TROUBLES

・ツッパリ魂

・フィジャディバ グラビボ ブラジポテト！

・Mazy Night

・Magic Touch

・今君に伝えたいこと

・Memorial

・僕らのGreat Journey

・Love Paradox

・Super Duper Crazy～Oh My Girl

・シンデレラガール

・Dear My Tiara

・幸せがよく似合うひと

・ゴールデンアワー

▼初回限定盤 特典映像

・The Beginning of Re:Sense

・「Body Paint」ダンスショット映像

・「Namae Oshiete」ソロアングル映像

▼通常盤 特典映像

・Documentary of King & Prince CONCERT TOUR 2021 ～Re:Sense

関連キーワード 音楽