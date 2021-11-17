BE:FIRST「Gifted.」が自身初の2週連続1位獲得【オリコンランキング】
2021年11月17日 04時00分 (11月17日 05時05分更新)
BE:FIRST(ビーファースト)の「Gifted.」(ギフテッド)が、週間再生数909.8万回(9,097,840回)を記録し、11月17日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で1位に。先週11/15付で初登場１位を獲得しており、自身初の２週連続１位を果たした。また、累積再生数は2,341.2万回(23,411,610回)となった。
BE:FIRSTは、ラッパーのSKY-HI が主催したボーイズグループオーディション『THE FIRST』から生まれた、SOTA、SHUNTO、MANATO、RYUHEI、JUNON、RYOKI、LEOの7人組ダンス＆ボーカルユニット。11月3日に発売した、デビューシングル「Gifted.」は、11/15付「オリコン週間シングルランキング」で初登場2位を記録した。
「週間ストリーミングランキング」は「2018/12/24付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ(11/22付：集計期間:11月8日〜11月14日＞
＜クレジット：オリコン調べ(11/22付：集計期間:11月8日〜11月14日＞
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