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桑田佳祐『ベストアーティスト』で2曲披露　「SMILE」テレビ初歌唱

2021年11月16日 18時00分 (11月16日 18時06分更新)
5年ぶりに『ベストアーティスト』に出演する桑田佳祐

5年ぶりに『ベストアーティスト』に出演する桑田佳祐

　サザンオールスターズの桑田佳祐が、17日放送の日本テレビ系音楽特番『ベストアーティスト2021』（後7：00～10：54）で歌唱する楽曲が16日、発表された。
【写真】BE:FIRST、村方乃々佳ちゃんら出演アーティスト個別フォト
　5年ぶり出演となる桑田は、午後9時台と10時台に登場。1曲目は、ユニクロのテレビCMソングとしても話題を呼び、12月配信のNetflix映画『浅草キッド』の主題歌でもある「Soulコブラツイスト〜魂の悶絶」。令和の歌謡ソウルポップスをスペシャルパフォーマンスする。
　さらに、民放共同企画“一緒にやろう”応援ソング「SMILE〜晴れ渡る空のように〜」も披露。2020年1月にスペシャルムービーが民放各局で公開されて以来、テレビでの歌唱は初となる。
■午後7時～（※1時間ごとの出演者は50音順、以下同）
EXIT
AKB48
Awesome City Club
ジャニーズWEST
Snow Man
DA PUMP
なにわ男子
NiziU
日向坂46
Hey! Say! JUMP
村方乃々佳
YOASOBI
■午後8時～
KAT-TUN
King & Prince
櫻坂46
GENERATIONS from EXILE TRIBE
Sexy Zone
TOMORROW X TOGETHER
BiSH
BE:FIRST
Best of ベストアーティストPart1
■午後9時～
Creepy Nuts
桑田佳祐
三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE
JUJU
NiziU
乃木坂46
Perfume
Best of ベストアーティストPart2
MISIA
LiSA
■午後10時～
aiko
EXILE
関ジャニ∞
桑田佳祐
郷ひろみ
SixTONES
DISH//
NEWS
ポルノグラフィティ
【総合司会】
櫻井翔
【司会】
羽鳥慎一、バカリズム、市來玲奈（日本テレビアナウンサー）
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