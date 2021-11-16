桑田佳祐『ベストアーティスト』で2曲披露 「SMILE」テレビ初歌唱
2021年11月16日 18時00分 (11月16日 18時06分更新)
サザンオールスターズの桑田佳祐が、17日放送の日本テレビ系音楽特番『ベストアーティスト2021』（後7：00～10：54）で歌唱する楽曲が16日、発表された。
5年ぶり出演となる桑田は、午後9時台と10時台に登場。1曲目は、ユニクロのテレビCMソングとしても話題を呼び、12月配信のNetflix映画『浅草キッド』の主題歌でもある「Soulコブラツイスト〜魂の悶絶」。令和の歌謡ソウルポップスをスペシャルパフォーマンスする。
さらに、民放共同企画“一緒にやろう”応援ソング「SMILE〜晴れ渡る空のように〜」も披露。2020年1月にスペシャルムービーが民放各局で公開されて以来、テレビでの歌唱は初となる。
■午後7時～（※1時間ごとの出演者は50音順、以下同）
EXIT
AKB48
Awesome City Club
ジャニーズWEST
Snow Man
DA PUMP
なにわ男子
NiziU
日向坂46
Hey! Say! JUMP
村方乃々佳
YOASOBI
EXIT
AKB48
Awesome City Club
ジャニーズWEST
Snow Man
DA PUMP
なにわ男子
NiziU
日向坂46
Hey! Say! JUMP
村方乃々佳
YOASOBI
■午後8時～
KAT-TUN
King & Prince
櫻坂46
GENERATIONS from EXILE TRIBE
Sexy Zone
TOMORROW X TOGETHER
BiSH
BE:FIRST
Best of ベストアーティストPart1
KAT-TUN
King & Prince
櫻坂46
GENERATIONS from EXILE TRIBE
Sexy Zone
TOMORROW X TOGETHER
BiSH
BE:FIRST
Best of ベストアーティストPart1
■午後9時～
Creepy Nuts
桑田佳祐
三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE
JUJU
NiziU
乃木坂46
Perfume
Best of ベストアーティストPart2
MISIA
LiSA
Creepy Nuts
桑田佳祐
三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE
JUJU
NiziU
乃木坂46
Perfume
Best of ベストアーティストPart2
MISIA
LiSA
■午後10時～
aiko
EXILE
関ジャニ∞
桑田佳祐
郷ひろみ
SixTONES
DISH//
NEWS
ポルノグラフィティ
aiko
EXILE
関ジャニ∞
桑田佳祐
郷ひろみ
SixTONES
DISH//
NEWS
ポルノグラフィティ
【総合司会】
櫻井翔
【司会】
羽鳥慎一、バカリズム、市來玲奈（日本テレビアナウンサー）
櫻井翔
【司会】
羽鳥慎一、バカリズム、市來玲奈（日本テレビアナウンサー）
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