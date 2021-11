『THE MARKET powered by TBS』と人気漫画『ピーナッツ』がコラボ (C)2021 Peanuts Worldwide LLC

開局70年を迎えるTBS(前身:ラジオ東京)が、同じく誕生70周年を迎えるチャールズ・モンロー・シュルツ氏の漫画『ピーナッツ』と特別コラボを展開中。今月18日から“クリスマスバージョン”の装飾で彩られ、翌19日は購入者先着60人に、“サンタクロースコスチューム”のスヌーピーとの撮影会チケットを配布する。

東京・赤坂にオープンしたフラッグシップストア『THE MARKET powered by TBS』では、TBSとスヌーピーの限定コラボグッズを販売。開局当時を彷彿(ほうふつ)とさせるレトロなテレビモニターをのぞき込むスヌーピーとチャーリー・ブラウンをキーアートとして、同店舗限定のコラボ商品などを展開している。

今回のコラボは、3つのテーマに分けて展開していき、第3弾テーマは「We can go anywhere. 出かけよう、新しい明日へ。」。TBSのブランドプロミス「最高の“時”で、明日(あす)の世界をつくる。」を、「ピーナッツ」の世界観で表現。一人ひとりの最高の時間が集まって、みんなの未来をつくっていく、というメッセージが込められている。

■店舗情報

『THE MARKET powered by TBS』

住所:東京都港区赤坂5-3-1

営業時間:11:00~19:00

定休日:なし(年末年始をのぞく)

電話番号:03-3505-7836

※新型コロナウイルスの流行状況などにより変更となる可能性あり。

関連キーワード エンタメ総合