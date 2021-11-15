『CDTVライブ！ライブ！』次回予告にHey! Say! JUMP、LiSA、NiziU
2021年11月15日 22時00分 (11月15日 23時05分更新)
TBS系音楽番組『CDTVライブ！ライブ！』（毎週月曜 後9：00）の22日放送回の出演アーティスト6組が発表された。
番組のカメラは、10月に開催された『ap bank fes’21』に特別潜入。そこで披露された櫻井和寿作詞、小林武史作曲、櫻井とMISIAが一緒に歌う「forgive」を、本番組でしか見られない「CDTVライブ！ライブ！スペシャルver.」として届ける。
Hey! Say! JUMPは15周年記念イヤーの第１弾を飾る新曲「Sing-along」をフルサイズで披露。悩み傷つきながらも全力で生きるすべての人に、優しく強さをくれるようなエールソングで盛り上げる。
LiSAは人気アニメ『鬼滅の刃』のオープニングテーマ「明け星」をフルサイズで初披露。アニメの世界観に合わせたこだわりのステージ演出も注目だ。
９人組ガールズグループのNiziUは、1stアルバム『U』のリード曲でプロデューサーのJ.Y. Park氏が作詞・作曲を手がけた「Chopstick」をフルサイズで披露する。
AIは森山直太朗が作詞・作曲を手がけた新曲で“号泣必至”と話題の「アルデバラン」をフルサイズで披露。Little Glee Monsterは絶景のイルミネーションスポットからの生中継で新曲「透明な世界」を歌唱する。『名曲ライブ！ライブ！』コーナーでは、伊藤由奈の「Precious」をカバー。美しいハーモニーを響かせる。
■出演アーティスト・歌唱曲
AI「アルデバラン」
NiziU「Chopstick」
Bank Band feat. MISIA 「forgive」
Hey! Say! JUMP「Sing-along」
LiSA「明け星」
Little Glee Monster「透明な世界」「Precious」
※50音順
AI「アルデバラン」
NiziU「Chopstick」
Bank Band feat. MISIA 「forgive」
Hey! Say! JUMP「Sing-along」
LiSA「明け星」
Little Glee Monster「透明な世界」「Precious」
※50音順
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