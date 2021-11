日本テレビ系で17日に千葉・幕張メッセから4時間生放送される音楽特番『ベストアーティスト2021』(後7:00~10:54)のタイムテーブルが15日、公開された。

20周年を迎える『ベストアーティスト』4時間生放送のトップバッターは、13年連続で総合司会を担当する櫻井翔。嵐の名曲「カイト」を初めてピアノ演奏することが決まっている。出演アーティスト36組の1時間ごとのタイムテーブルは以下のとおり。

■午後7時~(※1時間ごとの出演者は50音順、以下同)

EXIT

AKB48

Awesome City Club

ジャニーズWEST

Snow Man

DA PUMP

なにわ男子

NiziU

日向坂46

Hey! Say! JUMP

村方乃々佳

YOASOBI

■午後8時~

KAT-TUN

King & Prince

櫻坂46

GENERATIONS from EXILE TRIBE

Sexy Zone

TOMORROW X TOGETHER

BiSH

BE:FIRST

Best of ベストアーティストPart1

■午後9時~

Creepy Nuts

桑田佳祐

三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE

JUJU

NiziU

乃木坂46

Perfume

Best of ベストアーティストPart2

MISIA

LiSA

■午後10時~

aiko

EXILE

関ジャニ∞

桑田佳祐

郷ひろみ

SixTONES

DISH//

NEWS

ポルノグラフィティ

【総合司会】

櫻井翔

【司会】

羽鳥慎一、バカリズム、市來玲奈(日本テレビアナウンサー)

