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【巨人】3軍総合コーチにプロ経験ない前東海大監督・安藤強さん 桑田コーチは投手チーフ昇格…来季陣営

2021年11月15日 18時14分

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2019年5月、首都大学リーグ3連覇を果たし、胴上げされる安藤監督

2019年5月、首都大学リーグ3連覇を果たし、胴上げされる安藤監督

　巨人は15日、来季のコーチングスタッフを発表した。
　留任が決まっていた元木大介ヘッドコーチ（49）はヘッド兼オフェンスチーフコーチ、阿部慎之助作戦コーチ（42）は作戦兼任ディフェンスチーフコーチという肩書になる。桑田真澄投手チーフコーチ補佐（53）が投手チーフコーチに昇格。3コーチが投手、攻撃、守備の各部門トップに立つ形となった。
　3軍総合コーチに前東海大監督で今年2月に巨人の社長付編成アドバイザーになった安藤強さん（57）が就任する。プロ野球の選手、コーチをしたことがない中で異例のコーチ就任となるが、若い選手の指導経験は豊富。育成が主眼の3軍で手腕発揮が期待される。また、OBの川相昌弘さん（57）がファーム総監督に就任する。
　来季スタッフは以下の通り。
　【1軍】
　▽監督＝原辰徳（63）
　▽ヘッド兼オフェンスチーフコーチ＝元木大介（49）
　▽作戦兼ディフェンスチーフコーチ＝阿部慎之助（42）
　▽打撃コーチ＝金杞泰（52）
　▽打撃兼内野守備コーチ＝村田修一（40）
　▽外野守備兼走塁コーチ＝亀井善行（39）
　▽投手チーフコーチ＝桑田真澄（53）
　▽投手コーチ＝山口鉄也（38）
　▽バッテリーコーチ＝実松一成（40）
　▽ブルペンコーチ＝村田善則（47）
　▽トレーニングコーチ＝穴吹育大（44）
　【2軍】
　▽監督＝二岡智宏（45）
　▽打撃コーチ＝小笠原道大（48）
　▽投手コーチ＝三沢興一（47）
　▽投手コーチ＝青木高広（39）
　▽内野守備走塁コーチ＝古城茂幸（45）
　▽外野守備走塁コーチ＝松本哲也（37）
　▽バッテリーコーチ＝加藤健（40）
　▽トレーニングコーチ＝石森卓（42）
　【3軍】
　▽監督＝駒田徳広（59）
　▽打撃コーチ＝後藤孝志（52）
　▽投手コーチ＝杉内俊哉（41）
　▽投手コーチ＝矢貫俊之（37）
　▽守備走塁コーチ＝金城龍彦（45）
　▽バッテリーコーチ＝市川友也（36）
　▽総合コーチ＝安藤強（57）
　▽トレーニングコーチ＝ジョン・ターニー（49）
　【巡回】
　▽巡回トレーニング統括＝会田有志（37）
　▽トレーニング統括補佐＝大竹寛（38）
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