巨人は15日、来季のコーチングスタッフを発表した。

留任が決まっていた元木大介ヘッドコーチ（49）はヘッド兼オフェンスチーフコーチ、阿部慎之助作戦コーチ（42）は作戦兼任ディフェンスチーフコーチという肩書になる。桑田真澄投手チーフコーチ補佐（53）が投手チーフコーチに昇格。3コーチが投手、攻撃、守備の各部門トップに立つ形となった。

3軍総合コーチに前東海大監督で今年2月に巨人の社長付編成アドバイザーになった安藤強さん（57）が就任する。プロ野球の選手、コーチをしたことがない中で異例のコーチ就任となるが、若い選手の指導経験は豊富。育成が主眼の3軍で手腕発揮が期待される。また、OBの川相昌弘さん（57）がファーム総監督に就任する。

来季スタッフは以下の通り。

【1軍】

▽監督＝原辰徳（63）

▽ヘッド兼オフェンスチーフコーチ＝元木大介（49）

▽作戦兼ディフェンスチーフコーチ＝阿部慎之助（42）

▽打撃コーチ＝金杞泰（52）

▽打撃兼内野守備コーチ＝村田修一（40）

▽外野守備兼走塁コーチ＝亀井善行（39）

▽投手チーフコーチ＝桑田真澄（53）

▽投手コーチ＝山口鉄也（38）

▽バッテリーコーチ＝実松一成（40）

▽ブルペンコーチ＝村田善則（47）

▽トレーニングコーチ＝穴吹育大（44）

【2軍】

▽監督＝二岡智宏（45）

▽打撃コーチ＝小笠原道大（48）

▽投手コーチ＝三沢興一（47）

▽投手コーチ＝青木高広（39）

▽内野守備走塁コーチ＝古城茂幸（45）

▽外野守備走塁コーチ＝松本哲也（37）

▽バッテリーコーチ＝加藤健（40）

▽トレーニングコーチ＝石森卓（42）

【3軍】

▽監督＝駒田徳広（59）

▽打撃コーチ＝後藤孝志（52）

▽投手コーチ＝杉内俊哉（41）

▽投手コーチ＝矢貫俊之（37）

▽守備走塁コーチ＝金城龍彦（45）

▽バッテリーコーチ＝市川友也（36）

▽総合コーチ＝安藤強（57）

▽トレーニングコーチ＝ジョン・ターニー（49）

【巡回】

▽巡回トレーニング統括＝会田有志（37）

▽トレーニング統括補佐＝大竹寛（38）