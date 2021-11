生田竜聖アナ (C)ORICON NewS inc.

俳優の生田斗真(37)が15日、自身のインスタグラムを更新。実弟でフジテレビアナウンサーの生田竜聖(33)との“兄弟”ショットを披露した。

斗真は「緊張しすぎた弟。@ryusei_ikuta I was interviewed by my young brother,He was really nervous haha.」というコメントとともに1枚の写真をアップ。少しぎこちない笑顔でダブルピースする弟・竜聖アナと、その肩に手をかけクールな表情を見せる兄・斗真の“レア”な2ショットとなっている。

この日の『めざましテレビ』にて、初の兄弟対談の様子が放送されており、その時のオフショットのよう。竜聖アナも自身のインスタを更新し「緊張しすぎた弟。バッチ来ーーーい!」と、緊張しすぎていたことを認めて、斗真主演映画『土竜の唄』での決めゼリフ&ポーズ「バッチ来ーい!」を全力で表現した。

ファンからは「生田兄弟最高」「兄弟愛があふれる対談最高でした」「えー!! 兄弟ショット!! 最高だね!!」「イケメン兄弟」「夢のようでした」「兄弟仲良いのめっちゃ伝わってくる!」などの声が寄せられている。

関連キーワード エンタメ総合